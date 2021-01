[DISCIPLINE] Top 14 - Collazo épinglé pour nervosité, Uberti blanchi

La commission de discipline a statué sur plusieurs cas cette semaine et notamment ceux de Patrice Collazo et Pablo Uberti.

''Oh ta g***** maintenant !'', ça a chauffé entre Collazo et Azéma [VIDEO]La fin d'année 2020 avait été animée en Top 14, donnant ainsi du boulot à la commission de discipline. Cette dernière a statué sur le cas de Patrice Collazo suite à ses propos envers Franck Azéma aux bords du terrain. Pour l'entraîneur de Toulon, c'est un blâme ainsi que d'une amende de 2 000 euros, assortie du sursis, qui ont été appliqués pour nervosité et indiscipline. Son club n'est pas sanctionné et le technicien ne sera pas obligé de rester dans les tribunes mais les officiels l'ont à l'oeil. Collazo n'était pas le seul à passer devant la commission ce mercredi. Ainsi le Rochelais Skelton a écopé de quatre semaines pour Jeu dangereux. C'est également ce motif qui a été retenu contre le Palois Pesenti, qui passera trois semaines au frigo. Tandis que le Clermontois Venter réfléchira une semaine à sa faute contre l'esprit du jeu. Il pourra jouer dès le 11 janvier tandis que les deux autres suspendus attendront jusqu'au 24 de ce mois. Les attitudes de Moefana et Uberti envers Ntamack étaient-elles sanctionnables ? [ARBITRAGE]Pas de sanction en revanche contre le Bordelais Pablo Uberti suite au match contre le Stade Toulousain. "Après visionnage des images vidéo de l’action en cause, audition des arguments du licencié et de son représentant, et en cohérence avec les critères d’analyse de la Commission sur les actes de jeu déloyal, la Commission de discipline et des règlements a décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction disciplinaire à l’encontre de M. Pablo UBERTI", peut-on lire dans le communiqué de la Ligue Nationale de rugby. Le centre peut donc jouer avec l'UBB.