Devenez le Roi des Discussions Rugby Grâce à Ces 10 Faits Fascinants sur l'ovalie

L’équipe nationale australienne s’appelle les Wallabies, mais saviez-vous qu’au départ, ils s’appelaient les "Rabbits" (lapins) ? Ce surnom a été abandonné car les lapins étaient vus comme des nuisibles en Australie . Ils ont choisi le wallaby, un kangourou plus petit, mais symbole de fierté locale.

À ses débuts, le ballon de rugby n’était pas parfaitement ovale mais... rond ou légèrement allongé. Les premiers ballons étaient fabriqués à partir de vessies de porc ! L’évolution vers la forme actuelle a permis une meilleure prise en main et des passes plus précises.

Le XV de France a disputé son tout premier match international en 1906 contre la Nouvelle-Zélande. Bien que battus 38 à 8 par les légendaires All Blacks , les Bleus ont marqué l’histoire en devenant la première équipe européenne à affronter la nation phare du rugby mondial. Depuis, leur maillot bleu et leur coq emblématique sont devenus des symboles incontournables.

Au début du XXe siècle, de nombreux joueurs de rugby internationaux étaient aussi des soldats. En France, le rugby était particulièrement populaire dans l’armée, où l’esprit de camaraderie et le sens du combat faisaient écho aux valeurs militaires. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs clubs ont été fondés par des anciens combattants.

Le saviez-vous ? Les records fous du rugby

Le plus large score jamais enregistré lors d'un match de Coupe du monde remonte à 2002 : l’Australie a écrasé le Tonga 142 à 0. Un match de championnat belge s'est lui soldé par un score sans appel de 356 à 3. Et côté endurance, le plus long match de rugby a duré 30 heures consécutives, un record établi en 2015 au Royaume-Uni.