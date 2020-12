DÉSINTOX - En-avant de Macalou, Tolofua, Itoje : que dit la règle ?

Lors de la finale Angleterre vs France, l'arbitre Andrew Brace a été vivement critiqué. A tort ou à raison ?

Les Bleus ont failli créer l'exploit à Twickenham mais se sont finalement inclinés après la mort subite, suite à une pénalité pour Maro Itoje gratteur. Mais, durant tout le match, l'arbitre Andrew Brace s'est fait majoritairement critiqué par les téléspectateurs. La majorité est souvent la plus visible, mais pas toujours la plus juste. Retour sur quelques actions polémiques de cette finale.

78' : Andrew brace siffle pénalité contre les Bleus

Alivereti Raka est sanctionné pour sortir de la zone plaqueur - plaqué dans l’axe “Nord-Sud” au lieu d’”Est-Ouest”. C’est une directive forte de l’arbitrage cette saison. M. Brace a respecté la directive et a déterminé que le positionnement de Raka avait une influence sur la qualité du contest anglais. C’est une position défendable.

1'28 de la prolongation : Pénalité contre Tolofua

Tolofua avec une seule main

Tolofua est sanctionné pour ne pas avoir supporté le poids de son corps. Il est demandé aux gratteurs d’être “stable et fort” pour bénéficier d’une pénalité à l’encontre du plaqué. Les arbitres usent de plusieurs observables pour juger si le gratteur est “stable et fort” dont le fait de supporter le poids de son corps.

Tolofua gratte très souvent avec une main avant de mettre la seconde dans un 2e temps, ce qui ne donne pas une bonne indication à l’arbitre.

Le plaqué empêche-t-il Tolofua de se saisir du ballon ? On ne peut pas répondre clairement à cette question après 4 visionnages à la vidéo alors petite pensée pour Andrew brace qui a du prendre la décision en live...

8'16 : Maul anglais construit après un alignement. Il va au sol et Andrew Brace pénalise les Blanc pour ballon garder au sol

Il y a bien plusieurs joueurs debout autour d’un joueur blanc porteur de balle. C’est donc un maul qu’il est interdit d’écrouler. Pourtant Macalou fait bien tomber la structure anglaise. Il semblerait qu'Andrew Brace ait raté cette faute pourtant assez claire.

Le joueur anglais porteur de balle se retrouve alors au sol. Quand un maul va au sol, le joueur porteur de balle n’a pas l’obligation de lâcher le ballon, l’arbitre aurait pu considérer que le maul était improductif et donner une mêlée introduction bleue.

10’31 : Sur le coup d’envoi de la 2e mi-temps de prolongation, Macalou met la pagaille chez les Anglais. 5 secondes après, l’arbitre vidéo dit à Andrew Brace que Macalou avait fait en-avant

L’abus de la vidéo... l’arbitre vidéo est “rentré” comme on dit dans le jargon alors qu’il n’avait pas d’images claires et évidentes de l’en-avant de Macalou. L’homme dans sa cabine doit s’abstenir si ce n’est pas clair et évident.

12’43 : Collision Atonio - Vunipola. Andrew Brace signale Jeu

L’arbitre vidéo ne lui demande pas de vérifier non plus. Une décision arbitrale qui a bien arrangé les Français car les images montrent que la tête du porteur de balle anglais a été touchée dans la collision. Atonio qui ne s’est pas baissé a frisé la correctionnelle

13’25 : Les Français sous pression - Andrew Brace accorde la pénalité de la gagne aux Anglais

Observable pour l’arbitre : Les bleus sont sous pression après un très bon jeu au pied des Blanc. Dans ces circonstances, les arbitres internationaux sont d’autant plus exigeants avec les soutiens offensifs. Carbonnel se met tout de suite dans une position illicite qui empêche Itoje d’aller au contest. Cette décision est logique d’un point de vue du jeu et de la règle.