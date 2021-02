Depuis quand l'Italie n'a-t-elle pas gagné le Tournoi des 6 Nations ?

Calmez-vous. Cet article traite de l'Italie et de ses dernières stats. Mais elle ne traite pas l'Italie.

Octobre 2020. Le monde est arrêté après qu'un individu se soit dit que croquer dans un pangolin, qui n'avait d'ailleurs rien demandé, était une bonne idée. Le monde s'est une deuxième fois arrêté lorsqu'une chauve-souris s'est dit qu'elle piquerait le rôle du pangolin. Pourtant, depuis des décennies, les humains croquent dans des McDonald's et on s'en sort plutôt bien (tout est question de point de vue). Le point géoPMUtique est terminé.

6 février 2021. Un nouveau drame est en passe de se réaliser en coulisses d'un Tournoi de gens bodybuildés qui tiennent un ballon qui a été fait ovale pour faire chier les footeux. Il s'agit du Tournoi des 6 Nations qui verra s'affronter les six meilleures équipes européennes sur 5 matchs. Et non, toujours pas de Stade Toulousain. Si vous ne comprenez pas comment c'est possible, pensez à ça : "Si tu as quelque chose, c'est que tu ne l'as pas perdu. Or tu n'as pas perdu de cornes. Donc tu as des cornes". Revenons à nos moutons sans cornes. Le XV de France va affronter l'Italie A.K.A la Squadra Azurra. Ça en jette ? Pourtant, les joueurs transalpins ne sont pas si en difficulté que ça.

6 Nations 2021. L'Italie avec Garbisi et Varney face aux Bleus [COMPOSITION]

Regardons tout d'abord ce que les faiseurs de livres (bookmakers) promettent à cette équipe d'Italie dans le Tournoi. Winamax estime une cote à 750 pour l'Italie vainqueur du 6 Nations 2021 et seulement 14 pour une victoire face au XV de France ce samedi. Terrible lorsque des cotes se composent de 3 chiffres. Vous l'avez compris bien avant l'argument des cotes, mais l'Italie n'est pas favorite.

Pourtant, les autres Bleus ont remporté un match important ces derniers temps : les Fidji durant l'Autumn Nations Cup... Mais c'était par forfait des Îliens qui ont eu plus de cas Covid que de cartons. Un exploit. Une victoire en 2020, soit 12,5 % de victoires ! Mais la pandémie mondiale a freiné cette voiture qui se lançait en 2019 pour tout écraser en 2020. Lors de la dernière Coupe du monde au Japon, ce sont 2 victoires face à la Namibie (47-22) et le Canada (48-7) mais surtout un nul face aux Blacks ! Mais c'était à cause d'un ouragan qui a arraché les derniers espoirs à Sergio Parisse de faire ses adieux. On était à 33 % de matchs pas perdus (autre façon de dire pas vraiment gagnés pour un nul).

Si l'Italie dans le 6 Nations fait partie des débats interminables du rugby, ses joueurs ont de la qualité et le retrait de Sergio Parisse est un début. Il fallait peut-être ça à cette équipe pour permettre d'évoluer comme il se doit. Même dans votre petit club amateur, et aussi loin que vos souvenirs vous mènent, vous vous reposiez sur le meilleur de l'équipe, un peu vieux et qui rassure. Maintenant, il faut se rassurer seul et les autres nations ne sont pas toutes en confiance à l'image du Pays de Galles qui peine depuis quelques mois. Mais quelle stratégie adopter pour le staff ? Viser un seul match et se préparer comme il se doit ? Cela permettrait de faire tomber un gros du rugby mondial et les projecteurs se tourneraient enfin vers l'Italie autrement que leur gestion de la crise sanitaire. Le Japon peut en témoigner. Une autre solution est de continuer à progresser de match en match. On a pu voir sur les derniers matchs italiens que les premières mi-temps étaient plutôt bonnes, avec une défense intelligente et qui tient bon. Mais un match dure 80 minutes comme dirait un commentaire Facebook. Gageons que l'Italie tienne bon dans ce Tournoi des 6 Nations. Après tout, ils sont nos voisins latins et nos plus proches rivaux. L'Italie n'a pas gagné le Tournoi des 6 Nations depuis... toujours. Les Blacks non plus.