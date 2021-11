De perdu pour le rugby à capitaine du Pays de Galles, découvrez la fantastique histoire d'Ellis Jenkins

Sensation galloise en 2018, Ellis Jenkins a ensuite disparu des terrains pendant 27 mois suite à une terrible blessure. Samedi, il sera capitaine...

Ah le rugby et ses histoires de résilience hors du commun... Connaissez-vous celle d'Ellis Jenkins, le 3ème ligne du Pays de Galles ? Probablement que non. Lui ? C'est un excellent plaqueur/gratteur (1m85 pour 102kg) capé dès ses 23 ans sous le mandat de Warren Gatland. Malgré quelques blessures qui l'empêche d'enchaîner, le natif de Church Village trouve la force de revenir en sélection en 2018, où une tournée d'été l'attend. Les deux formations sont certes remaniées mais Jenkins, tout juste vainqueur de la Challenge Cup en tant que capitaine avec sa franchise des Cardiff Blues, est élu meilleur joueur du premier test disputé face à l'Afrique du Sud à Washington.

Dans la foulée et malgré une concurrence démoniaque à son poste, le flanker devient le numéro 6 des Diables Rouges pour la fin de l'année. Il s'offre des performances magnifiques et devient même "l'un des joueurs préférés" de Shaun Edwards, alors gourou de la défense des hommes de la Principauté. En effet, son énorme force au contest mais également ses skills au-dessus de la moyenne pour son poste et son intelligence offensive font de lui un homme de base de la tournée d'automne victorieuse des Gallois. Et expliquent aussi qu'il jouisse d'une cote assez exceptionnelle de l'autre côté de la Manche.

Sauf que fin novembre 2018, alors que le Millenium accueille cette fois une équipe type des Springboks, c'est le drame. Sur un déblayage à 2 adverse, Ellis Jenkins ne se relève pas : son genou est dans un sale état et on le place même sous assistance respiratoire pour l'évacuer du stade. Il ne le sait pas encore mais cette terrible blessure va le tenir éloigné des terrains durant près de 27 mois ! Longtemps, on lui prédit même une fin de carrière prématurée, la faute à une articulation qui ne tient plus. Mais le 3ème ligne de Cardiff va faire preuve d'une résilience incroyable.

Si bien qu'en février 2021 et après une traversée du désert interminable, l'homme de la capitale fait son retour en club. Huit mois plus tard, le voilà de retour en sélection et, bouquet final, il sera même le capitaine du Pays de Galles ce samedi, pour affronter les Fidji. Alors imaginez un peu l'émotion et le sentiment du devoir accompli qui doivent actuellement envahir l'esprit du 3ème ligne de 28 ans... Adversaire direct la semaine passée lors de la victoire des Boks (encore) à Cardiff (18 à 23), le charismatique sud-africain Siya Kolisi a tenu à lui rendre un vif hommage, en ces mots pour le WalesOnline:

Je me souviens de lorsqu'il s'est blessé. (...) Pour lui, se battre, revenir de blessure et puis au niveau international montre simplement quel genre de personnage il est. (...) Après le match, je lui ai simplement dit que j'étais très fier de lui. Il a encore été bon et ce fut très dur de jouer contre lui."

A tel point qu'aujourd'hui et alors qu'Alun Wyn Jones - actuellement blessé - n'est pas éternel (36 ans), beaucoup voient en lui le prochain capitaine gallois pour le long terme, du côté de la Principauté... Vous avez dit incroyable histoire ?