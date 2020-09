COVID-19 - La ministre des Sports Roxana Maracineanu envisage ''une reconfiguration des compétitions''

Interrogée ce matin sur Europe 1, l’ancienne nageuse a admis qu’une "reconfiguration des compétitions" était à l’étude en cas de limitations de déplacements imposés.

Alors que de plus en plus de restrictions sont de nouveau mises en place en raison de la reprise de la pandémie, le sport n'est pas épargné. En effet, la limitation de déplacements est envisagée ce qui aurait des conséquences sur les compétitions sportives.

Pour Roxana Maracineanu, il n'y aura pas de retour à la normale sans vaccin

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a précisé son plan en cas de limites de déplacements sur Europe 1 : "Bien sûr qu'avec les acteurs du sport on réfléchit aussi à une reconfiguration, y compris des compétitions, si jamais il y a des limitations de déplacement. Comment continuer d'exercer, voire à se contenter uniquement de l'entraînement et réduire le circuit de compétitions". Et d’ajouter "depuis le mois de mars, c'est ce que nous travaillons avec les fédérations et les instances sportives, pour être prêts à tout".

La pandémie a très largement bousculé le sport professionnel et surtout amateur. Pour ces derniers, la reprise est compliquée avec de nombreux reports dès les premières journées. Si le scénario venait à s’officialiser comment s’organiser pour les compétitions de rugby amateur ? On peut s'imaginer à une refonte des poules avec des équipes proches en kilomètres. Tant d’interrogations qui bousculent encore le sport amateur.