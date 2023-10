COUPE DU MONDE. Sexton, Murray… La fin d’une ère pour l’Irlande ?

Après l’élimination en quart de finale face aux All Blacks, de nombreux cadres de l’équipe d’Irlande ont effectué leurs dernières minutes en Coupe du Monde.

Sexton, la légende maudite

L’ouvreur du XV de trèfle effectuait sa quatrième et dernière Coupe du Monde (2011, 2015, 2019 et 2023).

Si le joueur du Leinster a tout connu avec son club, avec notamment 4 Coupes d’Europe (2009, 2011, 2012, 2018). Le numéro 10 est loin d’avoir eu cette réussite en Coupe du Monde avec l’Irlande.

Le capitaine de l’Irlande a échoué en quart de finale à 4 reprises. On se souvient de la défaite face au Pays de Galles en 2011, tout comme la surprise argentine de 2015. Les Irlandais auront ensuite échoué à deux reprises consécutives contre la Nouvelle-Zélande (2019 et 2023).

Des cadres vieillissants

A 38 ans, Jonathan Sexton n’est pas le seul joueur âgé de l’effectif de l’Irlande dans ce mondial.

D’autres joueurs majeurs de l’équipe ont sûrement effectué leur dernier match de Coupe du Monde avec leur nation.

On pense plus particulièrement à Peter O’Mahony (34 ans), Conor Murray (34 ans), Bundee Aki (33 ans), Keith Earls (36 ans et officiellement à la retraite internationale), Rob Herring (33 ans), Dave Kilcoyne (34 ans). Sans oublier le pilier Cian Healy (36 ans) qui a déclaré forfait juste avant le début du mondial.

Il faut également évoquer les trentenaires dont l'avenir en vert n'est pas garanti. Trois joueurs auront 34 ans lors de la compétition mondiale en Australie : Tadhg Furlong, Josh Van der Flier et Robbie Henshaw. Et d'autres cadres comme Iain Henderson, Jack Conan, Tadhg Beirne, Jamison Gibson-Park et James Lowe ont déjà 31 ans.

Autant de cadres qui ne seront peut-être pas présents lors de la Coupe du Monde 2027. Nul doute que l’Irlande doit avoir des regrets de ne jamais avoir passé ce stade des quarts de finale avec une si belle génération.