COUPE DU MONDE. Pourquoi le XV de France est favori face à l'Afrique du Sud ?

Ce dimanche soir, le XV de France défie l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. A domicile, les Bleus sont favoris face aux Springboks

Ce dimanche soir, le XV de France défie l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. L'objectif des Bleus c'est la finale et le titre mondial. Mais pour y parvenir, il faudra passer par ce choc au sommet face aux champions en titre. Et le calcul est simple : la victoire ou les vacances. RUGBY. Coupe du monde. ''Les Sud-Africains ont eu peur'', la composition spéciale XV de France fait réagirMalgré la rudesse de l'adversaire, les Tricolores sont favoris chez les bookmakers. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils jouent à domicile devant leur public et dans un stade qu'ils connaissent bien très bien. Mais aussi parce qu'ils n'ont perdu qu’un seul de leurs 28 derniers matchs à domicile. C'était face à l’Écosse en mars 2021 dans le cadre du Tournoi des 6 Nations.

C’est un gros match, c’est clair. Jouer face à l’Afrique du Sud et qui a gagné la compétition il y a quatre ans, au Stade de France, en phases finales devant notre public, on ne peut pas rêver mieux. (Raphaël Ibañez, manager de l’équipe de France, lors du point presse de vendredi.)

Les protégés de Fabien Galthié sont en effet très solides à la maison. Ils restent d'ailleurs sur 18 succès de rang dans l'Hexagone. Un record pour une équipe de France. Cependant, cela ne les empêche pas d'avoir une pointe une nervosité avant de se frotter aux Sud-Africains. "On est toujours nerveux avant ce type de match. Ce serait mentir de dire qu’on ne sent pas de tension. C’est ce qui fait le sel de ces moments-là. On essaye de bien profiter de ces instants, on essaie de bien les vivre ensemble, et d’avancer avec du plaisir, de la joie, du bonheur et de la détermination", a confié le sélectionneur en conférence de presse.

On imagine, ou tout du moins, on espère que cette pression s'envolera au coup d'envoi et que les Bleus réaliseront une grosse entame. Ils avaient été un peu pris par l'émotion lors du match d'ouverture contre les All Blacks. Avant de prendre le contrôle de la partie avant de l'emporter. Une rencontre qui a été riche d'enseignements pour le XV de France.

Ibañez a d'ailleurs rappelé que le contexte serait différent ce dimanche avec un public tout acquis à la cause des Tricolores. Cependant, si une défaite n'était pas préjudiciable pour ces derniers face à la Nouvelle-Zélande, elle sera lourde de conséquences ce dimanche.

Si ça peut vous rassurer (et nous aussi), sachez qu'Antoine Dupont, de retour comme titulaire, n’a jamais perdu en tant que capitaine et que Maxime Lucu est toujours invaincu en sélection. On espère que la série va continuer le plus longtemps possible !