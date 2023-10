COUPE DU MONDE. Personne n'en parle, mais l'Irlande peut égaler la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre

En cas de victoire contre la Nouvelle-Zélande ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde, l'Irlande marquera un peu plus l'histoire du rugby.

Choc au sommet ce samedi soir à Saint-Denis entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Une rencontre électrique sur fond de revanche et d'hégémonie planétaire. Une chose est sûre, ce quart de finale marquera l'histoire de la Coupe du monde. En effet, aucune équipe n'a été aussi souvent éliminée à ce stade de la compétition que l'Irlande. 7 quarts de finale, 7 défaites.

Le passé, c’est le passé. Si ce n’est pas une toute nouvelle Irlande, c’est au moins une Irlande en mission. Et nous sommes des All Blacks en mission. (Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande).

En face, c'est presque l'inverse puisque la Nouvelle-Zélande ne compte qu'un revers en 8 participations aux quarts. C'était face à la France en 2007. Faut-il voir un signe dans le fait que les Bleus ont aussi été les seuls à battre les All Blacks en match de poules dans l'histoire du Mondial ?

Ce serait oublier que le XV du Trèfle reste sur cinq victoires en huit matchs contre les Néo-Zélandais. Depuis 2016, la verte Erin peut se targuer d'avoir 63% de succès face aux hommes vêtus de noir. Un bilan d'autant plus impressionnant qu'aucune autre nation ne dépasse 33% sur cette même période.

Preuve que l'Irlande a progressé et est entrée dans une nouvelle dimension ces dernières années. Elle qui avait perdu à 27 reprises pour un seul nul contre la Nouvelle-Zélande depuis que les deux nations croisent le fer sur la scène internationale, c'est-à-dire 1905.

En battant les All Blacks, chose qu'elle n'est jamais parvenue à faire à la coupe du monde (43-19 en 1995 et 46-14 en 2019), l'Irlande enregistrerait une 18e victoire de rang ! Elle égalerait ainsi la plus longue série de victoires d'une nation du tiers 1. Un record codétenu par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. "On saura ce que ça vaut en regardant le résultat du match, n’est-ce pas ?", a commenté Mike Catt, entraîneur adjoint, en conférence de presse.

Un record qu'elle pourrait donc égaler puis battre si elle se hisse en finale et la remporte. Elle entrerait encore plus dans l'histoire du rugby mondial grâce à cette performance. "Une chose est sûre : si on réalise des performances comme celles qu’on répète depuis deux ou trois ans, alors on aura une chance d’y arriver. Au bout du compte, c’est ça, le rugby international."

Le vainqueur de ce match ne sera pas champion du monde pour autant, mais il aura franchi une étape de plus vers le titre. D'aucuns diront que le plus dur reste à venir. D'autres répondront que ça dépend de l'adversaire. En 2019, les Anglais avaient par exemple livré une formidable partie contre la Nouvelle-Zélande en demie avant d'être dominés par les Springboks pour le titre. Attention donc à ne pas jouer la finale trop tôt dans la compétition.