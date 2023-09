COUPE DU MONDE. Coup dur pour les Springboks, avec la blessure d'un de leurs leaders !

Lors du dernier match de cette première journée de Coupe du monde, qui opposait l'Afrique du Sud à l'Écosse, Eben Etzebeth a été contraint de quitter les siens. Voici ce qu'il en est.

Une sortie prématurée

Face à l'Écosse, les Springboks ont été dominateurs et solides dans les moments clés, comme en témoigne le score de 18 à 3. Néanmoins, les champions du monde en titre ont perdu un des cadres de la sélection avant la demi-heure de jeu, Eben Etzebeth. Le géant s'est plaint d'une douleur à l'épaule, et va passer des examens complémentaires au plus vite.

Néanmoins, sa blessure ne rassure pas les supporters sud-africains, qui savent parfaitement le rôle de l'ex-Toulonnais au sein de cette équipe. Interrogé en conférence de presse sur l'état de santé de son joueur, le sélectionneur Rassie Erasmus a donné de ses nouvelles.

"Si on l'a sorti du terrain, c'est qu'il ne sera pas en mesure, certainement, de jouer le prochain match. Nous sommes en attente d'examens complémentaires. À ce stade, il semble que ce soit une blessure qui nécessite 7 à 10 d'arrêt, comme pour les blessures qui concernent Kleyn (genou, NDLR) et Moodie (cuisse, NDLR). Les scanners nous donneront une idée précise, cela pourrait être beaucoup plus grave que ce que je vous dis. À ce stade, il s'agit d'une blessure légère."

XV DE FRANCE. Face à l'Uruguay, Jonathan Danty et Anthony Jelonch de retour ?



Absent du prochain match

Résultat des courses, le deuxième ligne ne sera pas disponible pour le prochain match de son équipe, contre la Roumanie. Pour cette rencontre, nous nous doutons que l'Afrique du Sud essaye de préserver certains de ses joueurs, dont Eben Etzebeth.

Le sélectionneur a également partagé cette information : "Pour être honnête avec vous, on n'avait de toute manière pas programmé de l'utiliser face à la Roumanie. Vous savez, le chemin est encore long pour sortir de cette poule, et envisager les quarts de finale. Mais, on voulait qu'il soit en capacité de s'entraîner de manière optimale, notamment physiquement. On a également besoin de peaufiner notre travail en mêlée et en touche. Il y a des corrections à apporter, et c'est pour ça que l'on considère sa blessure comme un coup dur. L'heure est à la prudence, et nous prendrons une décision après les examens complémentaires."

"Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un garçon qui s'entraîne uniquement à base de rameur et de vélo en salle de musculation. Ces exercices font partie du travail mais ils ne remplacent pas le terrain. On attend les examens pour prendre la meilleure des décisions, mais nous ne pourrons pas avoir un garçon à seulement 80% de ses moyens physiques lors des prochaines semaines.»

Rugby. Coupe du Monde. Les Springboks s'imposent en puissance face à l'Ecosse



Des retours à enregistrer ?

Face à la Roumanie, Erasmus devrait logiquement mettre au repos une bonne partie de son équipe, étant donné la belle victoire contre les Écossais. En plus de cela, ce dernier pourra compter sur le retour de deux joueurs qui s'étaient blessés face aux Blacks.

Comme évoqué un peu plus haut, Jean Kley et Canan Moodie ont dû déclarer forfait face à l'Écosse, pour des blessures dites "légères". Avec la blessure d'Eben Etzebeth, le deuxième ligne Jean Kleyn pourrait être titularisé au côté de Snyman pour défier les Roumains. Derrière, Jessie Kriel devrait être remplacé par le jeune et talentueux Canan Moodie, avec le numéro 13 dans le dos.