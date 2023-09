COUPE DU MONDE. 23 ans, 1m94 et 144kg : Les All Blacks ont aussi leur Uini Atonio

Il a beau être encore nourri au biberon, Tamaiti Williams est un sacré beau bébé. A qui Uini Atonio devra montrer qui est le patron, le 8 septembre face aux All Blacks.

En matière de beau bébé, les Bleus ont déjà eu à affronter la crème de la crème, dimanche dernier, face à l’Australie. Avec un pack qui comptait nul autre que Will Skelton (2m03 pour 149kg), Rob Valetini (1m93 pour 116kg) et bien sûr le Thor Tongien Taniela Tupou (1m78 pour 132kg). Des titans que les Français ont plutôt bien contenu, en étant très agressifs sur les porteurs de balle, même si en mêlée, la densité de ce pack leur causa des problèmes comme on l’avait rarement vu en connaître dans ce secteur de jeu, sous le mandat de Fabien Galthié…

Atonio face à son clone de 10 ans de moins

Face aux All Blacks, vendredi prochain, les Tricolores devront - a priori - se coltiner d’autres garçons peu rigolos, comme on dit. Notamment sur le banc, où devraient mijoter Samisoni Taukei’aho, ce buffle qui avait fait très mal aux Bleus en novembre 2021 lors de son entrée. Mais aussi un garçon moins connu, qui ne compte que trois capes au compteur : Tamaiti Williams. Un bestiau de 23 ans seulement, qui pourtant a tout pour être le Uini Atonio néo-zélandais, dans les prochaines années.

Avec ses 1m94 pour 144kg affichés, celui qui a grandi à Perth joue déjà dans la même cours que le Rochelais (1m96 pour 146kg), physiquement. Avec une particularité en plus : celle de pouvoir jouer à droite comme à gauche. D’autant plus étonnant pour un garçon de son gabarit.



Et s’il n’a pas encore l’expérience, la maturité et le savoir-faire d’Atonio en mêlée, leur affrontement pourrait bien faire trembler le stade de France, si l’ourson français n’est pas encore sorti au moment de l’entrée de l’ogre néo-zélandais. À son sujet, Scott Robertson, sextuple champion du Super Rugby avec les Crusaders, disait :

Il est vraiment différent des autres piliers droits. Il est très costaud mais à la capacité de se déplacer comme les meilleurs à son poste.

Naturellement surpuissant, le garçon s’est d’ailleurs affûté physiquement en 2023 pour devenir un indéboulonnable de la mêlée des Croisés, jusqu’à connaître son premier appel sous le maillot noir. Il faut dire que les physiques du genre alliés à des mains de numéro 8 ne courent pas les rues et que les Blacks n’auraient pas pu s’en passer longtemps. Avec la blessure de Tyrel Lomax et le passage à la trappe de Joe Moody, il est d’ailleurs peu ou prou assuré d’être sur la feuille de match face à la France.

Aux Bleus de lui montrer que le niveau international n’a rien de comparable avec ce qui se fait en club. En allant très vite chercher ce poulacho aux mensurations "atoniesques", comme ils l’avaient fait avec Tupou la semaine passée. Y’a plus qu’à, comme on dit…