Coupe du monde 2023 - C'est officiel, la France ne sera pas tête de série malgré ses victoires

World Rugby a validé la date du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023. La France ne sera pas tête de série.

France 2023 - Le tirage au sort maintenu, mais avec quel classement mondial ?World Rugby a confirmé ce vendredi que le tirage au sort pour la Coupe du monde 2023 aura bien lieu cette année en dépit de la pandémie. Cependant, ce n'est pas en novembre que l'on connaîtra les poules pour le Mondial organisé en France, mais en décembre, le lundi 14 pour être exact. L'événement se déroulera au Palais Brongniart dans des conditions sanitaires strictes, explique le communiqué de l'instance mondiale. Mais l'information principale concerne le classement pris en compte pour déterminer les têtes de série. World Rugby a choisi de ne pas prendre en compte les matchs à venir. Le calendrier international ayant été fortement impacté par la pandémie de Covid-19, le tirage se fera en fonction du classement mondial World Rugby établi au 1er janvier 2020. Coupe du monde de rugby 2023 - La France lésée par le tirage au sort en novembre ?Une nouvelle qui ne fait pas les affaires du XV de France. Suite à ses bons résultats en 2020, les Bleus occupent la 5e place du classement mondial. Ils pouvaient prétendre à la 4e place. Or, le 1er janvier 2020, la France était classée à la 7e place ! De fait, les hommes de Fabien Galthié ne seront pas tête de série. World Rugby a d'ailleurs dévoilé la composition des cinq chapeaux. Les Bleus font donc partie du chapeau 2. "Du fait de la pandémie de Covid-19 et dans l'intérêt de l'équité pour toutes les équipes qualifiées, nous avons dû exceptionnellement nous baser sur le classement mondial tel qu'établi en début d'année. Ainsi, chacun devrait comprendre qu'il s'agit là d'un moment unique que nous ne pouvons retarder", a expliqué Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby, via le site de l'instance. La constitution des chapeaux au 1er janvier 2020 est la suivante :