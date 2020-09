Coupe d'Europe : ''Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?''

Le nouveau format de la Coupe d’Europe annoncé par l’EPCR n’a pas tardé de faire réagir en France et Outre-Manche.

Comme annoncé mercredi, la coupe d’Europe fait sa révolution. Fini les cinq poules de 4, place maintenant au deux poules de 12 équipes. Les huit meilleures équipes des trois principales ligues européennes seront automatiquement qualifiées.

[OFFICIEL] Champions Cup : Nouveau format pour 2020/2021, on connaît les qualifiés du Top 14

Le début de la compétition aurait lieu moins d’une semaine après la fin de tournoi des huit nations prévue à l’automne ce qui ne manque pas de faire parler Outre-Manche. Pour Rob Baxter, le directeur du rugby d’Exeter cela implique une gestion des matchs pour les internationaux de l’effectif comme il l’explique a The Guardian: "La façon dont cela tombe immédiatement après les fenêtres internationales est compliquée. Espérons que tout le monde sera sensé sur les périodes de repos et laissera le soin aux entraineurs de trouver la meilleure façon de gérer les joueurs pour qu'ils restent en forme."

Bernard Lemaître, président du RCT regrette la complexité de ce nouveau format. Interrogé par L'Équipe, il s’est confié : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Nous avons fait de nombreuses réunions avec les clubs et l’organisateur. Lors des derniers rendez-vous nous avions avancé l’option de partir sur huit poules de trois. Le choix final avec ce système de chapeau y ressemble un peu. Nous avons également travaillé sur une formule à 18 clubs. À 24, cela nous offre un plus grand brassage." De plus, il affirme que d’un point de vue financier ce format n’est pas adapté dans un contexte de crise sanitaire déjà difficile : "C'est un match en moins par rapport aux années précédentes. Pour nos supporters mais aussi pour le club, c'est un coup dur de plus dans le contexte actuel."

Du côté des supporters, on trouve ce format trop compliqué inégale car il exclut par exemple les clubs italiens de la compétition. "C'est un beau bordel", peut on lire sur les réseaux sociaux.