Coupe d'Europe. COMPOSITIONS. Clermont avec Lopez et Penaud sur le banc pour aller défier l'Ulster !

Pour cette rencontre décisive, l'ASM a décidé d'aligner une équipe très solide. Découvrez en détail celle de Clermont, ainsi que celle de l'Ulster.

Samedi à 18h30, Clermont se déplacera sur la pelouse de l'Ulster afin d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale ! 6ème avant cette journée, l'ASM pourrait voir Montpellier lui passer devant, en cas de défaite en Irlande. Pour ce faire, Jono Gibbes a sorti l'artillerie lourde pour cette rencontre : Barraque, Parra, Vili, Raka, Falgoux, Jedrasiak... Tous seront sur le pré samedi. En revanche, les cadres Iturria et Yato sont toujours indisponibles, tout comme Moala et Matsushima, pour les raisons que vous connaissez. Sur le banc, on y retrouve le nouvel appelé chez les Bleus Bibi Biziwu, ainsi que des titulaires habituels comme Lopez ou encore Penaud.

Clermont 1 Falgoux 2 Beheragaray 3 Slimani 4 Jedrasiak 5 Lavanini 6 Cancoriet (cap) 8 Van Tonder 7 Dessaigne 9 Parra 10 Hanrahan 11 Raka 12 Vili 13 Barraque 14 O'Connor 15 Tiberghien 16 Fourcade 17 Bibi Biziwu 18 Ojovan 19 Vahaamahina



20 Lee 21 Viallard 22 Lopez 23 Penaud

De son côté, l'Ulster, déjà qualifié, doit faire face à de nombreux blessés. C'est notamment le cas de leur maître à jouer John Cooney, mais également de l'ailier Jacob Stockdale ou encore du centre McCloskey. Méfiance tout de même, car les Irlandais sont pour le moment toujours invaincus dans cette compétition, grâce notamment à des joueurs en état de grâce comme Lowry ou encore Baloucoune. Découvrez ci-dessous la composition complète des joueurs de Dan McFarland.





Ulster 1 O'Sullivan 2 Herring 3 Moore 4 O'Connor (cap) 5 Treadwell 6 Rea 8 Vermeulen 7 Timoney 9 Doak 10 Burns 11 Mcllroy 12 Curtis 13 Hume 14 Baloucoune 15 Lowry 16 Andrew 17 McGrath 18 O'Toole 19 Carter



20 Jones 21 Shanahan 22 Moxham 23 Gilroy

