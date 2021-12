Rugby. Champions Cup. Ce qui n'a pas fonctionné pour Clermont face à l'Ulster

Clermont s'est incliné pour la première fois de son histoire à domicile face à l'Ulster ce samedi. Comment les Auvergnats ont-ils manqué le coche ?

Dans un match à haute intensité et de très haut niveau, la province de l'Ulster a réussi l'exploit de prendre le meilleur sur l'ASM Clermont-Ferrand, et ainsi d'avoir une sérieuse option pour la qualification en vue des huitièmes de finale de la Champions Cup 2021/22. Cette défaite à domicile met les hommes de Jono Gibbes en difficulté, mais avec 16 places disponibles pour les phases finales, la marge s'annonce finalement suffisante pour passer. Se pose alors la question des phases finales, et du niveau à avoir dans ce genre de rencontre. Battue à la régulière contre l'Ulster, Clermont a-t-il simplement eu un accident de parcours, ou au contraire peut-il dores et déjà considérer que cette saison européenne sera loin de sa portée ?

Les petites erreurs font de grandes désillusions

On le sait à ce niveau de la compétition, pour paraphraser Pierre Berbizier : " La moindre erreur se paie instantanément ou plus tard dans la rencontre." La constance et la précision ont eu raison des clermontois ce samedi face aux irlandais. Même si paradoxalement, les deux équipes ont manqué d'efficacité lors de leurs temps forts, et en ont retrouvé au contraire lorsqu'elles étaient dominées, les Irlandais n'ont à la différence de leurs adversaires pas connue de trou d'air du match. Le premier quart d'heure était totalement en faveur des ulstermen, pour qui tout a réussi et marché, en plus des erreurs de cadets effectuées en face. Une touche mal captée à 5m de l'en-but adverse, une pénalité concédée en touche, des ballons en l'air mal négociés qui ont permis aux irlandais de gagner gratuitement du terrain etc. Premier quart d'heure fatal où Clermont a donné les deux premières pénalités à son adversaire.

Des chiffres semblables

Ce premier quart d'heure peut-être d'autant plus frustrant que les chiffres de la rencontre plaident pour montrer que les deux équipes se tenaient.

9v8 Discipline : Clermont a concédé 9 pénalités contre 8 pour l'Ulster

85% Efficacité au plaquage. Clermont a été plus efficace en défense que l'Ulster (73% de plaquages réussis). Signe que Clermont arrivait à prendre le dessus... et à ne pas concrétiser.

46% Possession du ballon des jaunes et bleus (54 pour Ulster). Les clermontois ont effectué le même nombre de passes après-contacts et de récupérations de ballon que leurs adversaires : 12 et 17. Clermont a cassé la ligne adverse à six occasions contre 5 pour l'Ulster. Enfin, les jaunards ont battu 16 défenseurs contre 11 en face.

Aperçus des manques auvergnats

On l'a vu au paragraphe précédent, Clermont pouvait très bien remporter la rencontre face à l'Ulster. Même si ces derniers avaient l'opportunité de marquer plus de points en première mi-temps, les Jaunards ont manqué 3 points au pied et partaient de trop loin face à une équipe solide qui a effectué très peu de fautes de goût. Symbole du manque Clermontois, les montées défensives, dignes de voitures aux pneus crevés :

L'Ulster est une équipe qui a l'habitude jouer à plat et proche de la ligne d'avantage, la défense peu agressive des Clermontois lui a permis de la prendre à plusieurs reprises.

Conclusion et observations

En plus d'avoir du se priver de Lopez, Moala ou Matsushima juste avant le coup d'envoi, les coéquipiers de Damian Penaud n'en sont pas du tout au même point que l'Ulster. Jono Gibbes vient d'arriver cette saison à Clermont, alors que l'entraineur en chef des Irlandais Dan McFarland, est à Belfast depuis 2018. Il est évident dès lors que les deux équipes ne possèdent pas le même rendement. Gibbes en analyse d'après match, l'avait d'ailleurs très bien analysé avec beaucoup de lucidité.

L'objectif est de réaliser de nouvelles choses, de les approcher de manière différente et positive, et ainsi acquérir de l'expérience pour les prochaines échéances. C'est assez difficile de faire ça en phase finale, car une fois que vous y êtes, chaque match est face à une équipe de grande qualité. Donc finalement, quand vient ce genre de moment, la marge est très très faible, et vous avez seulement 80 minutes pour soit réaliser de grande choses, soit en subir les conséquences.

Quand Franck Azéma a quitté le club après tout ce temps, les choses allaient changer. Ce sera toujours dans ces cas-là différent. La manière de s'entrainer, de travailler, de voir les choses... cette équipe de Clermont commence juste de travailler d'une nouvelle manière avec un nouvel entraineur, ça prendra du temps.

En somme, il est difficile de reprocher à Clermont d'avoir perdu face à l'Ulster. Le temps donnera à cette équipe du coffre pour ne plus connaitre de trou d'air, et ainsi être capable de réaliser des performances de 80 minutes.