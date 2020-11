Coupe d'Automne des Nations - Les Fidji sans Radradra mais avec Tuisova et Botia [COMPOSITION]

Vern Cotter a dévoilé la composition de l'équipe des Fidji pour affronter le XV de France dimanche à Vannes dans le cadre de la Coupe d'Automne des Nations.

Le face à face tant attendu face à Virimi Vakatawa n'aura pas lieu. Semi Radradra n'a pas été retenu par Vern Cotter pour défier la France dimanche à Vannes dans le cadre de la Coupe d'Automne des Nations. Le centre de Bristol a été testé positif à la Covid-19. Neuf joueurs feront leurs grands débuts face à la France : Le numéro huit Johnny Dyer et les flankers Mesulame Kunavula et Kitione Kamikamica seront titulaires. Tandis que Tevita Ikanivere, Haereiti Hatet, Samuela Tawake, Temo Manayavanua, Manueli Ratuniyarawa et Simione Kuruvoli seront remplaçants. Un banc inexpérimenté qui pourrait souffrir la comparaison face aux Tricolores. Chez les titulaires, des noms bien connus en France avec Botia, capitaine, Nadolo, le Parisien Nayacalevu et le Lyonnais Tuisova.

La composition des Fidji face à la France :

1. Peni Ravai, 2. Sam Matavesi, 3. Mesake Doge

4. Tevita Ratuva, 5. Albert Tuisue

6. Mesulame Kunavula, 8. Johnny Dyer, 7. Kitione Kamikamica

9. Frank Lomani, 10. Ben Volavola

11. Nemani Nadolo, 12. Levani Botia (C), 13. Waisea Nayacalevu, 14. Josua Tuisova

15. Kini Murimurivalu

Remplaçants : 16. Tevita Ikanivere, 17. Haereiti Hetet, 18. Samuela Tawake, 19. Temo Mayanavanua, 20. Manueli Ratuniyarawa, 21. Simione Kuruvoli, 22. Serupepeli Vularika, 23. Setareki Tuicuvu