Coupe d'automne des nations - Le classement à nouveau impacté par une annulation

De nouveaux tests effectués au sein de la sélection fidjienne ont mis à jour près de 30 cas positifs. Le match contre l'Italie est annulé.

Deuxième annulation de matchs en moins d'une semaine dans le cadre de la Coupe d'automne des nations. Prévue samedi, la rencontre entre l'Italie et les Fidji a été annulée par le comité des 6 Nations. La raison est la même que pour le précédent match : des cas de Covid-19 dans les rangs de l'équipe fidjienne. Cette fois-ci, c'est presque tout le groupe qui est touché puis qu'on en dénombre 29 ! On imagine difficile comment Jusua Tuisova et ses compatriotes pourraient affronter l'Écosse le 28 novembre prochain. On se dirige donc vers une série d'annulations.



Pour rappel, le match face aux Bleus avaient vu l'organisation accorder la victoire à la France sur le score de 28 à 0 avec le bonus offensif. Il devrait en être de même pour l'Italie voire l'Écosse. Et ce, afin de respecter l'équité entre les nations. L'Italie, battue par les Ecossais lors de la première journée, devrait donc récupérer 5 points. L'organisation estime que c'est l'équipe à l'origine du non-match qui est responsable. Un coup dur non seulement pour la compétition mais aussi pour les Fidji qui ratent ici une belle occasion de se frotter aux nations européennes. Reste à savoir également si les joueurs évoluant en France font partie des éléments touchés par le coronavirus.