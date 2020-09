Coronavirus - Le Japon ne jouera aucun match en 2020, rendez-vous en 2021

Les Japonais renoncent à participer aux rencontres internationales cette année en raison de l'épidémie de COVID-19.

L'épidémie de COVID touche le rugby japonais de plein fouet. Non pas pour les cas positifs dans l'équipe des Brave Blossoms, mais parce que la fédération japonaise a annoncé qu'elle ne participera à aucune rencontre internationale avant 2020.

Le Japon ne participera pas au Tournoi des 8 Nations cet automne

Les Japonais devaient un temps participer à l'Autumn Nations Cup en Europe, mais la situation sanitaire a fait tomber à l'eau le projet. Il n'y aura donc aucun match pour cette équipe qui monte d'année en année et le dernier match s'est joué le 20 octobre dernier face à l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du monde. Les matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles ont été annulés en début d'année et la nouvelle épidémie pousse la Fédération à annuler leur deux rencontres face à l'Ecosse et l'Irlande. Si l'épidémie ne permet pas de jouer, le Japon pourrait voir son année 2021 fortement impactée, à quelques années de la prochaine Coupe du monde en France.