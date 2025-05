Conroy, Kennedy, Dardis… Quel avenir pour les stars du 7 après la ''fermeture'' de l’équipe d’Irlande ?

On imagine que le phénomène Conroy, toujours capable de courir à 37km/h alors qu’il vient de fêter ses 31 ans, pourrait trouver un point de chute intéressant sur une aile à XV, en Irlande.

C’est un séisme qui vient de frapper le monde du 7. La fédération irlandaise de rugby a annoncé ce mercredi que son équipe masculine de rugby à 7 sera supprimée à l’issue de la saison actuelle. Elle y évoque des problèmes financiers et un gros déficit.

"La situation financière à laquelle nous sommes confrontés est difficile et il est crucial que nous prenions des mesures décisives pour assurer le succès à long terme du rugby irlandais", a déclaré David Humphreys, le directeur de la haute performance de l’IRFU. L’équipe féminine, qui selon l’IRFU contribue pleinement au développement du rugby en général en Irlande, sera en revanche maintenue…

Moins à son aise cette année, l’équipe irlandaise a donc vu sa relégation de l’élite du fait du nouveau format de compétition à venir avoir sa peau. Pour rappel, les Verts étaient pourtant une équipe majeure du circuit à 7 depuis 2021, avec une participation deux derniers Jeux olympiques et une 2ème place sur le circuit en 2024. Ils avaient terminé 10èmes à Tokyo et 6èmes aux JO de Paris 2024, grâce notamment aux cannes de feu de Jordan Conroy, à la vista de Terry Kennedy et au leadership d’Harry McNulty.

Quel avenir pour les stars ?

Pour les joueurs en revanche, ce doit être la douche froide. Si ces derniers devaient certainement être au courant de ce qui se tramait depuis plusieurs semaines, que feront-ils à la rentrée prochaine ?

Parmi les stars, seul le serial marqueur Jordan Conroy était encore en activité cette année, puisque McNulty est désormais retraité et sillonne le monde tandis que Kennedy (meilleur joueur du monde 2022) a voulu se consacrer à son job dans la finance à l’issue des JO.

Malgré tout, ces 3 joueurs participeront à la Rugby Premier League, une nouvelle compétition de rugby à 7 organisée en Inde en juin prochain et qui promet de redéfinir le monde du Sevens. Mais ensuite ?

On imagine que le phénomène Conroy, toujours capable de courir à 37km/h alors qu’il vient de fêter ses 31 ans, pourrait trouver un point de chute intéressant sur une aile à XV, en Irlande. Comme tentait de le faire à une époque la fusée Aaron Sexton avec l’Ulster.

Ou bien enchaîner les tournois de 7 aux 4 coins du globe grâce à sa renommée, comme pourrait aussi le faire le capitaine actuel Billy Dardis. Parmi les autres, moins connus et souvent moins talentueux, leur profil athlétique pourrait néanmoins leur permettre de rebondir chez certaines provinces irlandaises comme l’a fait récemment Andrew Smith (Munster).

Même si cet arrêt de l’équipe nationale sera certainement un déchirement pour beaucoup, amoureux de ce 7 qui ne ressemble en rien à l’univers aseptisé du XV…