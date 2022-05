COMPOSITIONS. CHAMPIONS CUP. Toulouse avec deux renforts de taille pour le déplacement au Leinster

Ce samedi, le Stade Toulousain se rendra sur la pelouse du Leinster pour tenter de décrocher une deuxième finale de Champions Cup en deux ans. Découvrez ici les compositions des deux équipes.

Ce week-end, la Champions Cup va nous offrir encore une fois un match au sommet, entre deux des meilleures équipes d'Europe : d'un côté un Stade Toulousain quelque peu décimé par les blessures, et de l'autre le Leinster, grand favori de la compétition. Une rencontre qui s'annonce rude pour les hommes d'Ugo Mola, qui sortent d'une bataille épique de 100 minutes face au Munster. Et comme si cela ne suffisait pas, Toulouse devra se passer de Maxime Médard, Dimitri Delibes et Baptiste Germain, tous touchés lors du quart de finale. Néanmoins, les Rouges et Noirs pourront compter sur deux retours de taille derrière : tout d'abord l'ailier argentin Juan Cruz Mallia (de retour de suspension), mais aussi l'Australien Zack Holmes.

Nom_Equipe 1 Baille 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Elstadt 8 Jelonch 7 Cros 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Fouyssac 14 Mallía 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Neti 18 Ainu'u 19 Tekori



20 Tolofua 21 Flament 22 Page Relo 23 Holmes

Ce dernier prendra place sur le banc, tandis que Mallia débutera sur l'aile droite. À part cela, rien ne change dans la ligne de 3/4 titulaire. Dupont et Ntamack seront bien là, tout comme Pita Ahki. Devant, Baille retrouve une place de titulaire, tout comme le troisième ligne international Anthony Jelonch. Enfin, notons sur le banc la présence du jeune demi de mêlée Martin Page-Relo, qui remplace Baptiste Germain. Sofiane Guitoune, Santiago Chocobares, Charlie Faumuina, Alban Placines, Yannick Youyoutte et Lucas Tauzin sont tous blessés, et ne prendront donc pas part au match.

Pour le Leinster, Leo Cullen alignera une équipe quasiment identique à celle qui a terrassé Leicester au tour précédent. Gibson-Park et Sexton formeront la charnière, tandis que Ringrose sera titulaire au centre. Jordan Larmour, toujours pas remis de sa blessure aux côtes, sera l'un des principaux absents côté irlandais.

