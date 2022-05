CHAMPIONS CUP. Dupont, Ramos et Arnold auront une importance capitale pour Toulouse face au Leinster

Les Irlandais courent beaucoup. Avec 930 mètres parcourus en moyenne par match (5582m au total), ils dominent les clubs tricolores encore en lice : Toulouse et la Rochelle se tiennent avec respectivement 4089m et 4028m. Le Racing 92 est loin derrière avec 3718m.



Le Leinster a également le plus haut total de franchissements (61 contre 28 pour Toulouse) ainsi que le plus grand nombre de défenseurs battus (172 contre 159 pour Toulouse).