COMPOSITION. Top 14. Alldritt et Dulin titulaires pour la Rochelle, Toulon avec Belleau en 10

Découvrez les compositions du Stade Rochelais et du Rugby club toulonnais pour ce match en clôture de la 8e journée de Top 14 dimanche soir.

Pour la réception de Toulon à Deflandre, le Stade Rochelais pourra compter sur sa charnière néo-zélandaise Kerr-Barlow-West. Pas de Plisson sur la feuille de match. Atonio débutera au poste de numéro 3, Alldritt sera au centre de la troisième ligne et Dulin à l'arrière. Tous les Tricolores appelés par Galthié sont titulaires puisque Bourgarit débutera au talon.

La Rochelle 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Vito 8 Alldritt 7 Gourdon 9 Kerr-Barlow 10 West 11 Retière 12 Danty 13 Sinzelle 14 Favre 15 Dulin 16 Lagrange 17 Wardi 18 Lavault 19 Boudehent



20 Le Bail 21 Buliruarua 22 Rhule 23 Papidze

Du côté de Toulon on note plusieurs changements notamment première ligne où Etrillard et Gigashvili laissent leur place. Lakafia sera aussi sur le banc et c'est Ory qui débutera avec le numéro 7 dans le dos. La charnière reste identique au précédent match perdu à Mayol face au Racing 92. Blessé, Villière laisse sa place à Wainiqolo.

Toulon 1 Gros 2 Gigashvili 3 Brookes 4 Nakarawa 5 Alainu’uese 6 Rebbadj 8 Isa 7 Ory 9 Blanc 10 Belleau 11 Wainiqolo 12 Paia’aua 13 Salles 14 Cordin 15 Luc 16 Sosene-Feagaï 17 Devaux 18 Warion 19 Lakafia



20 Septar 21 Carbonel 22 Danglot 22 Setiano