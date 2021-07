COMPOSITION. Retour des frères Barrett chez les Blacks, les Fidji avec une paire de centres Botia-Waisea

La Nouvelle-Zélande accueillera les Fidji ce samedi à Dunedin. Ian Foster a procédé à 13 changements par rapport à l'équipe victorieuse des Tonga alors que les Fidji sortent l'artillerie lourde.

La Nouvelle-Zélande accueille ce samedi les Fidji à Dunedin (coup d'envoi 9h05 heure française). Larges vainqueurs des Tonga la semaine passée (102-0), les hommes de Ian Foster tenteront de poursuivre sur leur lancée, face à un adversaire bien plus coriace. Pour cette rencontre, le sélectionneur néo-zélandais a décidé de se passer des services de Richie Mo'unga écarté du groupe, et réinstaller Beauden Barrett à l'ouverture. Son frère Jordie prendra place à l'arrière alors que Will Jordan, auteur d'un quintuplé face aux Tonga sera sur le banc. Devant, Brodie Retallick retrouve une place de titulaire. Aaron Smith a été désigné capitaine.

Nouvelle-Zélande 1 Bower 2 Taylor 3 Laulala 4 Tuipulotu 5 Retallick 6 Frizell 8 Sotutu 7 Blackadder 9 Smith (c) 10 B.Barrett 11 Bridge 12 Havili 13 Ioane 14 Reece 15 J.Barrett 16 Coles 17 De Groot 18 Lomax 19 Whitelock



20 Jacobson 21 Christie 22 Mckenzie 23 Jordan

VIDEO - Les All Blacks A-TO-MI-SENT les Tonga 102 à 0 après un duel de hakas surpuissant !

De son côté, Vern Cotter a aligné une équipe fidjienne alléchante sur le papier, et ce même en l'absence de Semi Radradra. De nombreux noms connus de notre Top 14 figurent d'ailleurs dans le XV de départ. Leone Nakarawa sera titulaire en seconde ligne tout comme le Clermontois Peni Ravai à gauche de la mêlée îlienne. Derrière, la paire de centres sera composée du capitaine Levani Botia et du joueur du Stade Français Waisea Nayacalevu. Le solide Nemani Nadolo débutera à l'aile alors que Peceli Yato prendra place sur le banc.