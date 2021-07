COMPOSITION. 6 Nations U20. Face au Pays de Galles, les Bleuets font encore tourner : Le Garrec capitaine, Épée sur le banc

Ce soir à 18h, l’équipe de France U20 affronte son homologue gallois. Comme face à l’Italie, un gros turn-over de joueurs a été annoncé.

Ce jeudi 1er juillet, les Bleuets vont affronter les U20 Gallois. La composition nous offre encore une fois un roulement impressionnant, 8 joueurs chez les titulaires. Une rencontre qui nous réserve du suspens car les coéquipiers de Nolann Le Garrec doivent retrouver de la confiance après leur courte victoire face à l’Italie et leur défaite face à l’Angleterre. Le demi de mêlée du Racing sera par ailleurs le capitaine de cette équipe. Le troisième depuis le début du Tournoi. Il forme la charnière au côté du palois Thibault Debaes. Toujours chez les arrières, les numéros 11, 12 et 15 prennent place dans le XV de départ alors qu’il ne l’étaient pas face aux Transalpins. Le premier centre, Léo Barré, fait d’ailleurs son retour suite à un léger coup. Ce retour relègue sur le banc l’impressionnant Nelson Épée, auteur de 4 essais en 2 matchs et sauveur des Bleuets face aux italiens.

COMPOSITION. 6 Nations U20. Enorme turnover face à l'Italie : Epée et Retière titulaires

A l’avant, la première ligne observée face aux U20 italiens a complètement été renouvelée. Ainsi Bordenave, Montgaillard et Mallez prennent place. Le seul autre changement du pack est le champion du monde U20 2019 Matthias Haddad Victor qui remplace Jean-Baptiste Lachaise. Dans tous ces changements, le Toulonnais Adrien Warion sera titulaire pour la troisième rencontre consécutive. Il était notamment capitaine la semaine dernière face à l’Italie.