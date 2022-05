COMPO. Champions Cup. Skelton et Haddad titulaires à La Rochelle, Furlong bien présent au Leinster

Ce samedi (17h45), La Rochelle affronte le Leinster en finale de Champions Cup à Marseille. Découvrez les deux équipes concoctées par les staffs respectifs.

Ce samedi (17h45), La Rochelle et le Leinster ont rendez-vous avec leur histoire en s'affrontant en finale de Champions Cup à Marseille. Pour cette rencontre, Ronan O'Gara doit composer sans Victor Vito, touché à une cheville, et remplacé par Matthias Haddad, performant ces dernières semaines. Malgré toutes les solutions cherchées par le staff rochelais, Tawera Kerr-Barlow sera bien absent, remplacé par le jeune Thomas Berjon. Brice Dulin fait son retour à l'arrière et Dillyn Leyds glisse à l'aile. Will Skelton sera bien titulaire dans la cage.

RUGBY. Champions Cup. De Puilboreau à Marseille, il n'y a qu'un pas que va franchir Thomas Berjon

La Rochelle 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Skelton 6 Liebenberg 8 Alldritt (c) 7 Haddad 9 Berjon 10 West 11 Rhule 12 Danty 13 Sinzelle 14 Leyds 15 Dulin 16 Bosch 17 Wardi 18 Sclavi 19 Sazy



20 Bourdeau 21 Retière 22 Botia 23 Favre

Du côté du Leinster, c'est bien évidemment du grand classique. Aucun changement n'a été effectué par rapport au succès face à Toulouse. On retrouve la charnière de l'équipe d'Irlande, formée de Gibson-Park et Sexton. Josh Van der Flier sera titulaire, tandis que Tadhg Furlong, blessé face à Toulouse, et longtemps incertain, sera bien évidemment présent. James Lowe, lui aussi, touché, sera bien de la partie.

Lui tirer les cheveux, faire confiance à Botia : nos idées capillotractées pour arrêter James Lowe