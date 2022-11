Comment ces trois nouvelles règles testées en amateur pourraient révolutionner le rugby ?

La fédération néo-zélandaise de rugby va tester trois règles dans certains niveaux de compétition. L'une d'elles concerne la hauteur des plaquages.

6 règles pour améliorer le rugby selon Nigel Owens, une révolution ?Le rugby, déjà bien assez complexe aux yeux de certains, est en perpétuelle évolution. World Rugby tend à rendre la discipline plus spectaculaire mais surtout sûre pour ses pratiquants. Le rugby d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et encore moins celui d'il y a 10 ans. Ces trois nouvelles règles testées en Nouvelle-Zélande chez les amateurs pourraient bien débarquer chez les pros dans les années à venir. Et leur impact pourrait être très important. La fédération néo-zélandaise va étendre l'année prochaine à certains championnats les tests concernant les plaquages sous la poitrine. Ainsi, le premier plaqueur sera obligé de cibler la zone du ventre sous le sternum. Tandis que le deuxième plaqueur sera toujours capable de plaquer sous les épaules conformément aux règles actuelles.



Des restrictions seront également imposées sur le demi de mêlée en défense et les distances de poussée en mêlée en 2023. Chaque incitation a été testée dans des grades sélectionnés au cours de la saison 2022. Les principaux concernés comme les joueurs ainsi que les officiels convenant que la hauteur réduite du plaquage améliorait la sécurité du plaqueur, la vitesse de jeu et les possibilités de offload. Si d'autres nouveautés ont été testées l'an passé, seules trois sont conservées afin de ne pas trop compliquer les choses. Il n'est pas impossible que certaines de ces règles, comme celle concernant le plaquage au niveau du nombril, soient appliquées au plus haut niveau dans les années à venir. Cela permettrait peut-être de mettre un terme au débat au sujet des décisions arbitrales.

Les trois règles testées :