‘‘Clermont n’a pas suivi le scénario’’, la presse irlandaise salue l’ASM au Leinster, malgré la défaite

À l’Aviva Stadium, l’ASM Clermont Auvergne n’a pas subi le tarif habituel face à un Leinster inquiétant et victorieux dans la difficulté (15-7).

C’est une défaite qui peut donner confiance à l’ASM Clermont Auvergne. Ce samedi 14 décembre, le club français a eu fière allure face au Leinster, bousculé en touche et en défense. Face au 35 000 spectateurs de l’Aviva Stadium, les hommes de Christophe Urios n’ont perdu que de 8 petits points (15-7) pour cette deuxième journée de Champions Cup.

Face à ce résultat inattendu, la presse irlandaise n’a pas été tendre avec le Leinster, mais en a aussi profité pour saluer la performance de l’ASM Clermont. Ainsi, l’Irish Times évoque le “courageux Clermont” et appuie sur le pragmatisme de son adversaire du jour.

Dans un paragraphe dédié, le média ne se prive pas de quelques éloges au sujet de la formation auvergnate. “Clermont mérite d'être applaudi pour le courage et le caractère dont elle a fait preuve, en particulier après avoir perdu ses deux centres George Moala et Pierre Fouyssac au cours des 26 premières minutes. Ils ont été tenaces et appliqués la plupart du temps en défense et, avec un peu plus de sang-froid, ils auraient pu gêner encore plus le Leinster sur le terrain et au tableau d'affichage.”

De son côté, l’Irish Independent salue aussi la hargne des visiteurs. “Clermont n'a pas suivi le scénario prévu et sa performance impressionnante a assuré qu'il n'y aurait pas de prime de Noël pour (le Leinster)”, ponctue le journal irlandais en faisant référence à la solide défense (87% de plaquages réussis) de l’ASM durant une grosse partie de la rencontre.

Ensuite, l’Irish Independent relaye que l’entraîneur du Leinster, Léo Cullen, a été surpris par la stratégie mise en place par Christophe Urios sur ce match. “Si vous regardez l'histoire des équipes de Christophe Urios, ils bottent le ballon et mettent la pression sur l'alignement, ce qui était ce à quoi nous nous attendions. Nous n'avions pas prévu certaines de leurs actions, puis nous avons été secoués, quelques lancers ont été ratés ainsi que beaucoup d'autres choses. Soudain, vous vous rendez compte que vous avez perdu sept ballons en touche”, confie non sans regrets l’entraîneur principal du Leinster depuis presque 10 ans.

Impressionnant dans les basiques et en défense, l’ASM Clermont a néanmoins manqué de réalisme. Frileux durant seulement 5 petites minutes, les Clermontois ont encaissé les deux seuls essais adverses entre la 22ᵉ et 26ᵉ minute de jeu. Durant tout le reste du match, ils ont tenu bon, au point de faire déjouer des locaux, perdus en touche et dans leurs lancements de jeu. De plus, Baptiste Jauneau et ses coéquipiers ont eu l’occasion d’inverser la tendance.

Ainsi, la BBC marque sa frustration suite à la superbe offensive clermontoise à la 25ᵉ minute, qui n’a pas amené d’essai. “Les Clermontois n'ont pas réussi à répliquer lorsqu'une action palpitante s'est terminée par une perte de balle d'Alex Newsome, qui s'est élancé vers la ligne, et que le Leinster est remonté directement à l'autre bout du terrain pour marquer”, confie la célèbre radio britannique.

