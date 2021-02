Clermont-Bayonne terminé, retour du Super Rugby : les 5 bonnes nouvelles de la semaine !

En ces temps pluvieux par la fenêtre et dans nos têtes, voici 5 bonnes nouvelles à retenir cette semaine.

Paule Ella Guei récompensée

Vous vous demandez qui est Paule Ella Guei et à raison. Avec les oeillères sur notre championnat, notre crise sanitaire des Bleus et l'obligation de rentrer à 18 heures pour regarder Ma famille XXL, on en oublie que le rugby est mondial. Paule est une ancienne joueuse de rugby devenue aujourd'hui arbitre en Côte d'Ivoire. Elle a oeuvré pour le développement du rugby féminin dans le pays après avoir rencontré le ballon ovale alors qu'elle était joueuse de handball à Abidjan. Arbitre au milieu d'hommes, elle a essuyé de nombreuses critiques misogynes et moyenâgeuses, mais elle n'a jamais lâché. Amoureuse des règlements, elle est devenue l'ambassadrice du rugby féminin et a fini par sillonner tous les établissements scolaires du pays pour en faire la promotion. Ce travail est récompensé par le prix SportPlus Award qui n'avait jamais distingué le rugby. Mais c'est bien l'évolution du sport féminin en Afrique qui est sa vraie récompense.

Retour du Super Rugby

Pendant longtemps, le Super Rugby était la carte joker pour se placer en tant que spécialiste du rugby. Les gens trouvaient le rugby européen et français moribond tandis qu'ils appréciaient la fantaisie du rugby de l'hémisphère sud. C'était un peu l'argument "exotique" de ton oncle un peu borderline. On peut apprécier l'Australie mais la Nouvelle-Zélande avec son Super Rugby Aotearoa arrive ce week-end et c'est une très bonne nouvelle pour votre oncle borderline. Et le rugby.

Clermont vs Bayonne terminé

Enfin ! Meilleure nouvelle de la semaine après un match incompréhensible. Il fallait être supporter de Bayonne ou de Clermont pour tenir la totalité du match. Si d'autres personnes ont tenu à regarder ce match, un numéro vert a été créé pour l'occasion. Un peu comme le vert du maillot third de Clermont.

Congo bientôt affilié à World Rugby

Je le disais plus haut, la crise ne doit pas nous enfermer autre part qu'à la maison. On apprend que Rugby Afrique a entamé une demande d'affiliation de la Fédération congolaise de rugby auprès de World Rugby. Le Congo reste le plus grand pays francophone du monde et développer le rugby dans ce pays commence par reconnaître le travail effectué par les locaux.

Fin du rugby amateur

Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Tout simplement d'un point de vue globale. Une bulle sanitaire stricte a été mise en place par un médecin au sein de la FFR, mais elle a tout de même échoué. Comprenez par strict le fait de ne pas aller dans un restaurant ou un bar, comme tous les Français en somme. Un retour du rugby amateur serait un risque immense pour la propagation du virus et si vous souhaitez vivre jusqu'à 18 heures toute votre vie, n'obligez pas les autres. La fin de saison du rugby amateur serait donc l'occasion de préparer pour la deuxième fois en deux ans le monde d'après (le monde d'après après). Mieux vaut perdre des licenciés que redonner un coup de boost à un virus qui a décidé de prendre de s'installer en signant un bail à durée indéterminée.