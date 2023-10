CLASH PRONOS. Victoire éclatante de la France contre l'Italie ou match serré ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord

La France affronte l'Italie ce vendredi à Lyon. Un match qui doit lancer les Bleus vers les phases finales. Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le score.

Retour aux affaires pour l'équipe de France ce vendredi soir à Lyon. Les Bleus sont passés en mode phase finale. Ce match contre l'Italie est un véritable 8e. Malheur au vaincu qui quittera le Mondial. Après deux semaines de pause, les Tricolores ont hâte d'en découdre et surtout de montrer de quoi ils sont capables. En face, les Italiens veulent non seulement s'offrir le pays hôte pour se qualifier mais aussi relever la tête après la fessée reçue face aux All Blacks. Du côté de nos rédacteurs Lucas et Thibault, on ne voit pas la physionomie du match de la même façon.

Voir toutes les cotes

Thibault : On parle beaucoup du match de l'hiver dernier avant cette rencontre. Mais le contexte est totalement différent. Certes, les Italiens peuvent encore se qualifier et ils seront remontés. Mais les Bleus sont en position de force mentalement et physiquement. Ils sont reposés et n'ont pas pris une fessée historique sur cette même pelouse il y a une semaine. Ils vont vouloir faire une grosse entame pour enfoncer les Italiens et dérouler après.

Lucas : C'est un scénario possible, en effet, et la logique voudrait ça aussi. Pour ma part, je vois un match très engagé, mais pas une déculottée, plutôt une rencontre serrée. Les Italiens vont se jeter partout, mettre du danger aux quatre coins du terrain et le match ne sera pas facile. En plus de cela, les changements à la charnière nous laissent aussi penser que ce match sera plus stratégique que d’habitude.

Thibault : Du sérieux oui, mais collectivement, les Tricolores sont supérieurs aux Italiens. Franchement, à part deux ou trois joueurs capables de faire des différences, ils n'ont pas la puissance de feu de l'équipe de France. Laquelle va vouloir envoyer un message aussi bien en attaque qu'en défense après avoir manqué plus de 60 plaquages en trois matchs. Je ne vois pas l'Italie marquer plus de deux essais, et encore.

Lucas : Attention, ne sous-estime pas cette équipe qui a du talent et qui n'a pas montré son vrai visage face aux Blacks. Je la trouve plutôt homogène et cette troisième ligne joueuse complémente bien les talents individuels des trois quarts. La déroute face à la Nouvelle-Zélande n'a été qu'un accident, et les Italiens n'ont pas laissé autant de jus dans la bataille que lors d'un match accroché. Je pense qu'ils auront à cœur de nous donner du fil à retordre, surtout en première période.

Thibault : On parle beaucoup du talent de l'Italie, mais je trouve qu'on oublie beaucoup celui de la France. C'est une équipe taillée pour aller en finale et remporter le titre. Ce match doit être une démonstration de la force tricolore. Une petite victoire serait pour moi un désaveu. Quand bien même l'Italie souhaite bousculer les Bleus. J'attends et j'annonce un succès avec 50 points marqués au minimum comme en 2021 et surtout très peu de points encaissés.

Lucas : Il faut gagner, certes, mais intelligent ! Une victoire suffit à assurer la première place alors pourquoi forcer sur les organismes et vouloir à tout prix en planter 50 ? Je pense que la stratégie des coachs sera aussi de se préserver d'une certaine façon pour être frais face aux Springboks ! Pour ma part, je partirai sur un écart inférieur à 15 points !

Plus de matchs sur Winamax

Nos Bleus vont-ils largement l'emporter ou bien être bousculés ? Réponse ce vendredi soir. Une chose est sûre, seule la victoire compte. Néanmoins, on imagine que les futurs adversaires de l'équipe de France seront attentifs à la manière dont les Tricolores gèrent cette rencontre. C'est un véritable test physique et mental pour les Français face à des Italiens décidés à créer l'exploit.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.