CLASH PRONOS. Victoire du XV de France face à l'Irlande ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le scénario du match !

Ce vendredi soir, la France reçoit l'Irlande pour le premier match de la compétition. Nos Bleus auront à cœur de gagner devant leur public. Nos rédacteurs débattent.

Retour aux affaires pour les Tricolores ! Après une décevante élimination en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde, la France retrouve l'Irlande pour ce match d'ouverture. Nos Bleus seront handicapés par les absents, les blessures et les forfaits de dernière minute. Néanmoins, l'équipe de France conserve tout de même une ossature solide, avec des joueurs d'expérience qui étaient là lors des quatre dernières saisons. En face, l'Irlande a aussi son lot d'absents, mais se dresse comme l'équipe favorite au titre. Les affrontements entre les deux nations sont souvent indécises, mais nos rédacteurs sont d'accord sur l'issue de la rencontre, pour une fois ! En revanche, le scénario envisagé n'est pas le même.

Lucas : Salut Thibault ! Enfin le retour du XV de France, ça fait plaisir. Même si bon nombre de cadres sont absents, je m’attends à un super match. La ligne de trois quarts me donne beaucoup d’espoirs, comme cette charnière bordelaise. Je pense que nos Bleus vont rendre une belle copie.

Thibault : Hello Lucas ! Le temps passe vite, c'est vrai ! J'ai l'impression que les joueurs comme les supporters ont digéré le Mondial. Un nouveau cycle commence. Et contrairement à 2020, les Bleus ont de très bonnes bases sur lesquelles construire. Je m'attends également à un beau match, mais j'espère voir une prestation bien plus aboutie que la bouillie de 2023 face à l'Italie en ouverture.

Lucas : Comme tu le dis, l’équipe n’a pas trop changé donc les repères devraient être les mêmes, bien que le staff ait évolué. À mon avis, la France devrait réaliser une belle première mi-temps, avec des envolées offensives. En revanche, avec l’absence de certains joueurs phares, je me demande ce que ça va donner à l’heure de jeu, ou dans les moments cruciaux de la partie.

Thibault : C'est vrai que l'heure de jeu risque d'être un tournant dans cette rencontre. On a vu l'intensité que pouvaient mettre les Irlandais lors du quart face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus sont prêts au combat. Pour s'éviter des sueurs froides, il leur faut prendre le match à leur compte d'entrée. Ce qu'ils vont faire, mais je vois un score plutôt serré à la pause en faveur de la France. Et on va faire de l'huile jusqu'à la fin de la partie à mon avis !

Lucas : Justement, je pense que la victoire pourrait être déjà acquise en première période, mais que nous allons nous faire peur jusqu’au bout. Le banc irlandais est rempli de joueurs expérimentés, et les changements devraient arriver tôt dans le match. Nous pourrons compter sur nos alignements ou notre défense. Je pense que la France sortira gagnante, sur le score de 32/23 !

Thibault : Je sais que tu aimes les gros scores, mais je vois un match plus serré jusqu'au bout. Comme tu le dis, on va se faire peur jusqu'au bout. Et je vois bien les Tricolores refuser la défaite, pour prendre les mots du sélectionneur, et décrocher la victoire sur un essai dans le dernier quart d'heure. Victoire française 26 à 20.

