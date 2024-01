CLASH PRONOS. Bordeaux va-t-il dompter les Bulls ? Nos rédacteurs sont divisés

Ce samedi, Bordeaux se déplace sur la pelouse des Bulls dans le cadre de la quatrième journée de la coupe des champions. Nos rédacteurs sont divisés sur le résultat.

Ce samedi, Bordeaux se déplace sur la pelouse des Bulls dans le cadre de la quatrième journée de la coupe des champions. Les Girondins ont fait le boulot jusqu'à présent avec trois succès en autant de matchs et des prestations abouties. Ils sont qualifés pour les 8es de finale, mais on sent qu'ils veulent conserver leur excellente dynamique et terminer le travail en Afrique du Sud. Ce match ne sera pas une balade de santé pour les Bordelais. Auront-ils les ressources physiques et mentales pour l'emporter ? Nos rédacteurs sont divisés sur le sujet.

Théo : Salut Thib, c’est le retour des pronos ce week-end ! Il y a un alléchant Bulls vs Bordeaux qui nous attend, avec les Girondins qui ont quelque chose de grand à aller chercher. Personnellement, je vois les Sud-Africains l’emporter chez eux.

Thibault : C'est un sacré match qui attend les Bordelais en effet. S'imposer en Afrique du Sud ne sera pas une mince affaire. Les Saracens ont échoué dans cette tâche, et sans une fin de match de folie de Lyon, les Bulls auraient trois victoires en poche après leur succès à Bristol. Les Girondins passent clairement un énorme test. Mais je les sens capables de le relever.

Théo : Gros test en effet. D’autant que leur staff a mis quelques cadres au repos tout de même avant le Tournoi des 6 Nations pour éviter trop d’enchaînement. Les Bulls, chez eux, avec leur contingent de champions du monde, vont être très difficiles à manier. Pour moi, Bordeaux va perdre. De peu, mais perdre quand même. Je vois un match ouvert, avec beaucoup de points.

Thibault : Je ne sais pas lequel de nous deux a commandé sa boule de cristal sur un site de dropshipping, mais je m'attends plus à une rencontre serrée au contraire. Oui, il manque des éléments importants dans le groupe bordelais, mais ce dernier tourne suffisamment bien pour poser des problèmes aux locaux. Je pense que le staff a justement mis l'accent là-dessus cette semaine car Bordeaux va devoir assurer sans ses internationaux pendant plusieurs semaines. Les habituels finisseurs vont avoir à coeur de performer. Mais ils pourraient manquer d'automatismes, d'où le score serré selon moi.

Théo : On peut avoir un score serré dans un match ouvert, ahah ! Comme lors du déplacement de l’UBB à Clermont. Victoire 35 à 31 des Bulls.

Thibault : Oui, c'est vrai. Pour moi, ce sera serré et fermé. Pas forcément un match pour les amateurs de grandes envolées. Un match qui se jouera sur les détails et sur la discipline. Victoire 14 à 13 de Bordeaux. Et que le meilleur gagne !

Vous l'aurez compris, c'est un match charnière pour Bordeaux avant la fenêtre internationale. Sur une excellente dynamique, les Bordelais ont l'occasion de frapper un grand coup dans cette compétition et d'envoyer un message clair à la concurrence. Et pas seulement dans ce tournoi. Ils vont devoir sortir un gros match pour l'emporter. Mais les Sud-Africains ne l'entendent pas de cette oreille.