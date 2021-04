Champions Cup. UBB/Racing 92. Buros et Beale, les facteurs X du quart de finale ?

Cette saison en Coupe d'Europe, le Racing 92 a marqué plus de points (131) et d’essais (18) que toute autre équipe. Avec 43,7 points inscrits en moyenne, la formation francilienne est la meilleure attaque. Elle est aussi deuxième au nombre d'essais marqués en moyenne (6), de mètres parcourus (508) et troisième au niveau de offloads (11,3).



Cependant, c'est un Racing "blessé" qui se présente puisqu'il sera privé de Russell, Thomas, Chavancy ou encore Vakatawa sans oublier Le Roux, son meilleur plaqueur (33) et preneur de balles en touche (13). Des absences préjudiciables puisque Thomas est un des meilleurs marqueurs d'essais de son équipe (3) et le deuxième joueur au nombre de mètres parcourus (204) derrière Beale (285). L'Australien aura un grand rôle à jouer offensivement puisqu'il est de tous les joueurs de chaque équipe celui qui porte le plus le cuir (35 ballons joués) et réalise le plus de franchissements (11). Il devra compenser les absences de Chavancy et Vakatawa qui étaient des fers de lance de l'attaque du Racing 92 avec 46 ballons joués à la main.