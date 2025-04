Champions Cup. Toulon favori face à Toulouse ? Moscato dit oui, Parisse refroidit tout le monde

Ce Toulon – Toulouse en Champions Cup, Moscato l’attend avec impatience. Il voit même le RCT favori. Mais Parisse calme tout le monde et rappelle que battre Toulouse demandera un match parfait.

Le quart de finale de Champions Cup entre Toulon et Toulouse, ce dimanche à Mayol, sent bon la poudre. Une affiche de rêve, un contexte électrique, et des avis tranchés. Sur RMC, Vincent Moscato n’a pas hésité à désigner le RCT comme favori. Mais Sergio Parisse, entraîneur de la touche toulonnaise, lui, appelle à la méfiance et au respect du monstre toulousain.

"Je mets un billet sur Toulon" prévient Moscato

L’ancien talonneur a planté le décor sur RMC : "Ce match-là, tu as envie de le voir. Ce match-là ça va être quelque chose, une belle empoignade. Maintenant oui, je fais de Toulon le favori. Actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont à la pointe de leur forme et c'est costaud devant. Toulouse peut se faire secouer."

TOP 14. Transfert : un ailier explosif du Stade Toulousain débarque à DaxPour Moscato, les absences d’Antoine Dupont et d’Ange Capuozzo ne sont pas sans conséquences pour le champion en titre malgré la qualité des éléments alignés : "Tu ne perds pas le meilleur joueur du monde en restant la même équipe." Cela s'est d'ailleurs vu face aux Sharks en 8e avec un Toulouse qui a trop souvent oublié de passer un travail de sape de la part de ses gros porteurs, avant d'envoyer le ballon derrière. Chose qu'ils ont rectifiée dans le second acte contre Sale.

Graou, bien qu'excellent avec le Stade, n'est pas Dupont. Il devra d'ailleurs élever son niveau de jeu et surtout évacuer la pression. Et Moscato d'insister sur le duel des demis de mêlée : "En face, tu as peut-être un des meilleurs demis de mêlée du circuit international qui est Serin." Bref, l’ambiance est posée : Mayol sera en fusion et Toulon tient peut-être une occasion mémorable de faire tomber les Rouge et Noir.

🗣️🏉 Vincent : "Toulon est très en forme et avec Mayol derrière, si j'avais un billet à mettre, je le mettrais sur Toulon face à Toulouse." pic.twitter.com/sMxFl8CKW6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 10, 2025

Parisse lucide et respectueux de Toulouse

Mais Sergio Parisse, lui, refuse de tomber dans la facilité. L’ancien numéro 8, désormais en charge de la touche au RCT, rappelle via le Midi Olympique que le danger toulousain est partout, et surtout dans les rucks : "Toulouse a tellement de qualité dans ce secteur avec Marchand, Willis, Meafou, Roumat, Ahki..."

Il prévient : "Il va falloir réussir à conserver nos ballons, tout en ayant une grande discipline. C’est un match où les erreurs ne doivent pas exister." Et de rappeler que Toulouse, malgré ses absences, reste la meilleure équipe d’Europe : "Si Toulouse gagne, ce sera une surprise pour personne. C’est un défi énorme face à nous."

Toulouse, une machine forgée pour ce genre de rendez-vous

Parisse insiste sur l’expérience du Stade Toulousain : "On ne peut pas dire qu’aujourd’hui on a plus d’expérience que Toulouse. Ce serait mentir." Le technicien italien le sait, ce genre de match ne pardonne rien : "C’est un match pour les meilleurs. Et ce sont les meilleurs joueurs qui joueront."

Champions Cup. Quart brûlant pour Toulouse : Une composition sans Dupont ni Capuozzo mais pas sans talentPour Toulon, tout passera par un match parfait, sans ballon rendu inutilement, sans faute de goût : "Toulouse aime bien les ballons cadeaux. Il faudra éviter d’en offrir autant que contre les Saracens." Une rencontre qui a très certainement été étudiée par l'encadrement toulousain. Mais aussi par son homologue varois pour éviter de commettre les mêmes erreurs. D'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas de place à l'à-peu-près. Car ça pourrait aller très vite dans un sans comme dans l'autre. Mais une chose est sûre, c'est devant que tout commencera.

Un Mayol prêt à rugir… mais Toulon reste en apprentissage

Si Toulon a progressé depuis la saison dernière, Parisse reste lucide : "Nous sommes en progression. Le parcours en Champions Cup en est la preuve. Mais le vécu collectif se construit en gagnant des grands matchs." Un message clair envoyé à ses troupes : tout est possible, mais il faudra mériter cet exploit.

Dimanche, il n’y aura pas de titre à la clé, mais un accès au dernier carré de l’Europe. Et pour Parisse, c’est déjà énorme : "C’est excitant de savoir que les meilleurs seront là. C’est un sentiment que l’on partage aussi au sein du staff." À Mayol, ce Toulon – Toulouse s’annonce comme un vrai match de guerriers. Ceux qui savent gagner dans les moments qui comptent vraiment.