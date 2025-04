Champions Cup. Quart brûlant pour Toulouse : Une composition sans Dupont ni Capuozzo mais pas sans talent

Toulon a l'avantage du terrain, mais le Stade Toulousain a plus d'un tour dans son sac. Découvrez la composition d'Ugo Mola pour ce quart de Champions Cup.

Le choc s’annonce brûlant ce dimanche 13 avril 2025 au Stade Mayol. Un quart de finale de Champions Cup qui sent la poudre entre un Toulon déterminé et un Stade Toulousain expérimenté mais privé de plusieurs talents et non des moins comme Antoine Dupont et Ange Capuozzo.

Ntamack et Graou à la baguette

Sans Dupont, c’est logiquement Paul Graou qui portera le numéro 9, associé à Romain Ntamack à l’ouverture. Et ce, même si ce dernier avoue ne pas être à 100 %. Un duo qui devra calmer la furia varoise dans un Mayol chauffé à blanc et porté par des supporters en quête d’exploit européen.

Derrière, la ligne de trois-quarts est ultra-solide : Ramos en patron à l’arrière, Mallia et Kinghorn aux ailes, Ahki et Barassi au centre. De quoi répondre au défi physique annoncé par les Toulonnais.

Un pack de combat pour affronter Mayol

Devant, Ugo Mola n’a pas fait dans l’expérimental. La troisième ligne Cros-Roumat-Willis aura fort à faire dans le combat au sol et dans les zones d'affrontement.

Meafou et Flament seront dans la cage, avec Marchand capitaine au talon, entouré de Baille et Aldegheri. Un paquet d’avants qui devra répondre à la puissance des Varois.

Côté remplaçants, Toulouse a misé sur des profils polyvalents et expérimentés : Mauvaka, Neti, Merkler, Vergé, Jelonch pour densifier devant. Derrière, Saito, Lebel et Costes pour dynamiser en fin de match.

Toulouse prévenu

Toulon fait figure de favori pour certains observateurs. Et Toulouse le sait mieux que personne : en Coupe d’Europe, les Rouge et Noir ont parfois chuté lourdement en déplacement (souvenez-vous de ce fiasco).

Mais ce Stade-là a des ressources. Reste à les prouver, dans un quart de finale qui s’annonce déjà bouillant.