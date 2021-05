Champions Cup. Team Mola vs Team O'Gara, qui a la plus grosse... expérience ?

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais s'affrontent en finale de la Champions Cup avec dans leur camp respectif, des hommes d'expérience.

Dupont, Alldritt, Kolbe, etc. Ce samedi, c’est la finale des copains !Sur le papier, la finale entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais semble déséquilibrée en termes d'expérience. On ne vous apprendra rien à vous disant que le premier club cité à déjà remporté quatre fois la Coupe d'Europe (1996, 2003, 2005 et 2010) en six finales. Toulouse peut potentiellement devenir la première équipe à cinq étoiles. En face, les Maritimes sont au stade de la découverte. Mais ils ont gravi les échelons sans trembler et postulent légitimement à une première étoile comme l'avait fait Exeter l'an passé. Ce qui diffère par rapport aux Chiefs, c'est que le Stade Rochelais possède dans ses rangs des hommes qui ont déjà connu le succès en Coupe d'Europe. À commencer par Ronan O’Gara.



L’entraîneur principal de La Rochelle et ancien ouvreur a joué la première de ses quatre finales en 2000 avec le Munster. Et c'était à Twickenham, une enceinte qu'il connaît bien pour y avoir aussi évolué avec le XV d'Irlande. Battu lors de cette première comme en 2002, O’Gara a gagné les finales 2006 et 2008 à Cardiff face au Biarritz Olympique... et Toulouse. Quant à Jono Gibbes, il peut se targuer d'avoir remporté la Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur avec le Leinster en 2009, 2011 et 2012. Il était aussi présent dans le staff clermontois lors des finales 2013 et 2015. Autant dire qu'ils seront quoi dire à leurs ouailles dans les vestiaires avant de fouler la pelouse de l'antre du rugby anglais. Quid de Toulouse ?



Comme O'Gara, Ugo Mola a soulevé le trophée comme joueur. Il faisait partie de l'équipe titrée lors de la première édition de la compétition en 1996. Au Stade, la transmission entre les anciens et les nouveaux joueurs fait partie de l'ADN. Il n'est pas donc pas étonnant de retrouver ceux qui ont fait la gloire du club dans le staff. Ainsi Jean Bouilhou, entraîneur des avants, et Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts, ont remporté les éditions 2003, 2005 et 2010. Si on compte les titres de chaque côté au niveau du staff, c'est le Stade Rochelais qui possède la plus grande expérience avec cinq trophées contre quatre pour Toulouse. Mais ce serait oublier que Jérôme Cazalbou, désormais manager du haut niveau au Stade Toulousain, a aussi été champion d'Europe avec Mola en 1996 alors qu'il jouait demi de mêlée. On est donc sur un match nul. Heureusement, ce résultat n'est pas possible en finale. Il y aura donc bien un vainqueur quitte à aller jusqu'aux tirs au but. Finale Champions Cup. Personne n'en parle, mais en cas d'égalité, on fait quoi ?