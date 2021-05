Finale Champions Cup. Personne n'en parle, mais en cas d'égalité, on fait quoi ?

L'EPCR a dévoilé les règles en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Une nouveauté sera

C'est l'événement de cette semaine dans le monde du rugby : la finale de Champions Cup entre deux clubs français. Le Stade Rochelais va affronter le Stade Toulousain. Deux équipes au jeu similaire devant et avec la belle vie à l'aile. Ce match sera, sans surprise, très disputé. On sait aussi que la météo ne sera pas en faveur des lancements de jeu léchés de la part des deux équipes. Les supporters devrait assister à un duel de jeu au pied et de buteur.

Les pronostics vont bon train entre les supporters de chaque club, avec bien évidemment un avenir favorable pour les siens. Mais personne ne parle d'un scénario unique : une égalité à la fin du temps réglementaire. L'EPCR a communiqué sur ce cas de figure afin de rappeler la règle.

Tout d'abord, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 20 minutes sera jouée : deux mi-temps de 10 minutes. Si le score n'est toujours pas favorable à une des deux équipes, "le vainqueur sera l'équipe qui aura marqué le plus d'essais pendant le match, prolongation comprise".

Et si le nombre d'essais est encore à égalité à la fin de la prolongation ? C'est là qu'intervient la fameuse séance de tir au but. Elle se déroulera avec trois buteurs choisis par chaque équipe et présents à la fin des prolongations. Pour les poteaux, ils seront choisis par pile ou face, tout comme la première équipe à tirer. Mais les joueurs n'auront pas qu'un tir au but, ils devront effectuer deux tirs au but sur des points désignés de la ligne des 22 mètres et des 10 mètres. À la fin des six tirs de chaque équipe (12 au total), une équipe sera championne, et si l'égalité est encore là au pied, ce sera à la mort subite que le vainqueur sera désigné.

On peut donc imaginer que du côté de Toulouse que Romain Ntamack, Thomas Ramos et Cheslin Kolbe affronteront Arthur Retière (buteur à 7), Ihaia West et Brice Dulin.