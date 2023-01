Champions Cup. RUGBY. Clermont inquiète et ce triste record ne va pas rassurer les fans !

Face aux Leicester Tigers, les joueurs de l’ASM Clermont Auvergne ont encaissé une bien triste défaite, teintée d’un nouveau record.

Pour voir une prestation qui y ressemble au mieux, il faut remonter au début du siècle… Ce vendredi 14 janvier au stade Michelin, l’ASM Clermont Auvergne s’est incliné lourdement face aux Leicester Tigers (29 à 44). En amassant 44 unités contre eux, les Clermontois battent le record du plus grand nombre de points encaissés sur leurs terres de l’histoire du club. Selon Rugbyrama, ce précédent titre était détenu par un derby d’Auvergne entre Aurillac et les jaune et bleu. Les visiteurs s’étaient imposés avec 43 points en poche le 16 septembre 2000.

RUGBY. Ces records de légende vont-ils tomber lors de la prochaine édition du 6 Nations ?

Une époque qui semble d’autant plus lointaine, surtout quand on sait la réputation qu’avait l’antre entre les volcans sur la dernière décennie. Entre 2009 et 2014, les Auvergnats avaient accumulé pas moins de 77 victoires consécutives sur leurs terres. Jamais observée auparavant, cette série a fait et fait encore la fierté des supporters. Invaincus pendant 4 ans, 5 mois et 19 jours, leur record parais aujourd’hui très compliqué à battre. Mais voilà, cette époque est désormais lointaine et la fin de la série de victoires au Michelin face au Stade Toulousain après une vingtaine d'années et une défaite 13 à 32 ne rajoute pas du baume au cœur.

Une Champions Cup qui reste à leur portée

Malgré une belle réaction en seconde mi-temps, les Anglais avaient déjà alourdi significativement le score avant le retour au vestiaire en inscrivant 27 points. Bien qu’ils soient revenus à 5 points 8 minutes avant la fin, l’avance était trop grande et les hommes de Jono Gibbes ne pourront rattraper leur retard. Par ailleurs, l’entraîneur de l’écurie de Top 14 s’est exprimé auprès de la presse après le match. Dans des propos recueillis par Rugbyrama, l’ancien manager du Stade Rochelais déclare : “C'est une honte de prendre 44 points à domicile. Nous avons cédé trop facilement. Une telle performance, devant notre public, c'est dur. Cette nouvelle défaite remet beaucoup de choses en question. Il faut réussir à trouver une solution, de manière à produire autre chose que ce que l'on a montré face à cette équipe de Leicester.”

RUGBY. Top 14. Jono Gibbes sur un siège éjectable après les mauvais résultats de Clermont ?



Malgré tout cela, cette performance lors de la troisième journée de Coupe d’Europe n’est pas signe d’élimination en Champions Cup. En effet, les Clermontois obtiennent un bonus offensif grâce à leurs 4 essais plantés dans le pré des volcans. Avec 6 points au compteur, ils figurent toujours dans la liste des qualifiés pour les huitièmes de finale. Cependant, leur position n’est pas certaine. Plusieurs équipes de la poule B, où se trouve Clermont, n’ont pas encore joué leur match européen au moment où ces lignes sont écrites. Pour être quasiment sûr de continuer, ils devront remporter leur prochain et dernier match de la phase de poules. Ce dernier se joue face aux Stormers lors d’un déplacement en Afrique du Sud le samedi 21 janvier à 18h30. Reste à voir avec quel contingent les Clermontois partiront en terre australe…

TRANSFERT. Un autre cadre de Clermont sur le point de mettre les voiles vers une grosse écurie du Top 14 ?