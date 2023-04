CHAMPIONS CUP. Revirement de situation pour Julien Marchand dans l'optique du quart de finale ?

De retour à l'entraînement ce mardi, les Toulousains comptaient dans leurs rangs Julien Marchand, pourtant sorti sur blessure face aux Bulls et incertain.

Après leur victoire en 8ᵉ de finale de Champions Cup contre les Bulls, les Toulousains ont eu droit à près de deux jours de repos. Ce mardi après-midi, ils retrouvaient donc Ernest-Wallon pour la première séance collective de la semaine. Et comme relayé par nos confrères de Rugbyrama, contre toute attente, Julien Marchand était sur le pré avec ses coéquipiers. Pourtant, le talonneur était sorti prématurément dimanche et son entraîneur Ugo Mola laissait craindre une "belle entorse" à l'issue de la partie. Sera-t-il alors présent ce samedi face aux rugueux avants des Sharks ? Rien n'est moins sûr, pour l'heure. Certes, le talonneur de 27 ans a enchaîné les lancers durant l'entraînement, mais la séance était clairement allégée avec comme mot d'ordre la récupération, comme souvent à l'approche des phases finales et de ses matchs couperets qui s'enchaînent.

Autrement dit, sa cheville a été préservée et il pouvait donc se tenir sur pied aujourd'hui. Sans que cela indique qu'il pourra participer au quart de finale dans 4 jours. Ce qui paraîtrait être une prouesse, presque, tant la mou du Pyrénéen laissait craindre le pire à sa sortie du terrain dimanche dernier. Mais le Stade Toulousain peut donc encore avoir l'espoir de voir son titulaire affronter le solide Bongi Mbonambi samedi à 16h. Sans quoi, c'est son binôme de luxe Peato Mauvaka qui portera le numéro 2...