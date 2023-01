RUGBY. CHAMPIONS CUP. Que change le retour de Manu Tuilagi pour le Stade Toulousain ?

Absent au match aller suite à une commotion, le bulldozer des Sharks Manu Tuilagi sera cette fois présent face à Toulouse. Et ça change pas mal de choses...

Souvenez-vous. Il y a moins d'un mois, Toulouse accueillait les Anglais de Sale à la maison pour ce que l'on annonçait comme un choc grandeur nature, en Champions Cup. Résultat ? 45 à 19 pour des Stadistes en jambes, face à des Sharks un brin patauds lorsque Dupont and co déployaient leurs offloads et leurs grands compas. Malgré un début de match terni par un essai casquette de Rodd, les Rouges et Noirs avaient su déployer leur jeu et dynamiter les extérieurs afin d'inscrire de nombreux essais, souvent en contre et tous plus beaux les uns que les autres. En sera-t-il de même ce week-end, dans la banlieue de Manchester ? Il y a de nombreuses raisons de penser que non.

VIDÉO. RUGBY. Avec un essai somptueux d’Antoine Dupont, Toulouse illumine le WallonParce que les Anglais seront à n'en pas douter revanchards et qu'ils sortent de deux grosses victoires face à Leicester et sur la pelouse des Harlequins, déjà. Mais aussi parce qu'à l'inverse du match aller, Manu Tuilagi sera bien présent. Un seul joueur ne transfigure pas une équipe, vous dîtes ? On n'ira effectivement pas jusque-là concernant le Tuilagi d'aujourd'hui, mais tout de même : vous coltiner un morceau de 1m85 et 112kg au milieu du terrain, baigné à la sauce samoane et aux 50 capes avec l'Angleterre n'est jamais anodin. En clair, les prises de l'axe seront déjà beaucoup plus difficile, sur la pelouse de l'AJ Bell, qu'elles ne l'avaient été à l'aller ou à Clermont voilà 10 jours, qu'on se le dise. Là-dessus, les hommes d'Ugo Mola peuvent néanmoins compter sur la variété de leurs animations pour aller davantage chercher les extérieurs rapidement via des leurres, où les portes que les montées agressives de Tuilagi peuvent parfois ouvrir, lorsque l'intensité du match commence à monter d'un cran.

CHAMPIONS CUP. Ahki vs Tuilagi : duel de ''punishers'' au milieu du terrainL'autre point qui change avec le retour du centre de 31 ans, c'est aussi et peut-être surtout son apport offensif. On le sait, lorsqu'une équipe parvient à utiliser à merveille son physique pour alterner entre prise de l'axe et leurres dans son dos, cela porte souvent ses fruits. Chose que les Sharks font réellement de mieux en mieux cette saison, 2 ans après son arrivée sur les bords de la Mersey. C'est là que le retour de Pita Ahki s'annonce ô combien important pour les Toulousains, pour lire et couper les offensives adverses. Le catalyseur de la ligne arrière et capitaine de la défense toulousaine a en effet repris cette semaine, après avoir été ménagé en championnat. Le Néo-Zélandais (30 ans, 1m81 pour 98kg) postule pour la rencontre de samedi et devrait nous proposer un duel de feu face à celui qui vient d'être nommé dans le XV type de la dernière journée du Premiership. Tout en échappant miraculeusement à une citation...

