CHAMPIONS CUP. Ahki vs Tuilagi : duel de ''punishers'' au milieu du terrain

Ce dimanche en Champions Cup, Toulouse reçoit Sale. Ce qui pourrait permettre de voir Pita Ahki et Manu Tuilagi s'opposer en numéro 12. Chaud devant...

Amateurs de boom-boom, tampons, caramels et autres amabilités du monde du rugby, ne passez pas votre chemin. Car la présentation du duel qui va suivre est pour vous. Dimanche à Ernest-Wallon, 2 des meilleurs centres de la planète dans leur registre s’opposeront pour le compte de la 2ème journée de Champions Cup. D’un côté Pita Ahki, régulateur de la ligne toulousaine et probablement le meilleur défenseur du vieux continent au poste de premier centre. De l’autre, dans un registre plus frontal encore, Manu Tuilagi (1m85 pour 112kg), qu’on ne présente plus. Avec qui on ne compte plus également le nombre d’adversaires qui doivent regretter d’avoir un jour croisé directement la route du centre anglais de 31 ans.

VIDEO. Pour son retour, Manu Tuilagi PULVÉRISE un pauvre argentin d'une cartouche saignanteEn clair, ça va "frapper" fort au milieu du terrain ce week-end, comme on dit. Car si Ahki possède une palette technique et un profil plus variés que Tuilagi, le Néo-Zélandais n’est pas du genre à faire dans la dentelle non plus lorsque l’opposition le nécessite. Doté d’un gabarit compact (1m81 pour 98kg), le natif d’Auckland est notamment réputé pour ses gros "carreaux" bien sentis, à l’image de ceux qu’était capable d’infliger son compère NZ Benson Stanley, avec plus ou moins le même gabarit. Mais Ahki - et c’est bien là qu’il part avec un avantage par rapport à son opposant - sait également aussi bien se muer en point de fixation qu’en distributeur. Il l’a encore prouvé le week-end dernier face au Munster, où sans briller, sa présence fut fortement utile aux Toulousains au milieu du terrain. Ce n’est pas pour rien que lors de l’année du doublé Champions Cup - Top 14, Ugo Mola qualifiait son joueur du "seul indispensable de sa ligne de 3/4".

CHAMPIONS CUP. Ce que change le retour de l'indispensable Pita Ahki pour ToulouseReste qu’affronter Manu Tuilagi n’est jamais anodin, et que la paire de centre toulousaine devra chauffer les épaules plus qu’à l’accoutumée. Mais également serrer de près celui qui, d’une charge, peut faire exploser 3 défenseurs et ouvrir des brèches béantes derrière lui. Un peu comme se plaît à l’utiliser Sale, depuis son arrivée à Carrington voilà 2 saisons. Et si la seule présence de Tuilagi représente également un vrai ascendant psychologique sur ses adversaires, souvent, il convient de noter en vue de dimanche que le centre aux 50 capes est sorti à la demi-heure face à l’Ulster. Sans répondre favorablement au protocole commotion…

