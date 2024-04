CHAMPIONS CUP. La Rochelle avec quelle équipe pour triompher au Leinster ? Notre compo probable

La Rochelle - Leinster, épisode 4, c'est parti ! Pour le quatrième volet de la meilleure saga de la Champions Cup, Ronan O'Gara et son staff ont concocté une équipe dantesque pour déjouer les plans irlandais.

De la rotation, mais de la qualité

On ne change pas une équipe qui gagne ? C'est exact, sauf quand il s'agit de l'effectif de La Rochelle. Les titulaires peuvent être remplaçants, et les finisseurs ont tous l'étoffe d'être des titulaires !

Pour commencer cette composition dans ce quart de finale qui est la plus belle affiche du week-end, nous restons dans du classique avec des habitués de ce type de rencontre. De ce fait, le jeune Louis Penverne laisse sa place à Joël Sclavi, qui évoluera au côté de Tolo Latu et de Uini Atonio.

Dans la cage, ça bouge un petit peu, car Thomas Lavault prend la place d'Ultan Dillane, qui a été solide en Afrique du Sud. Pour l'accompagner, qui de mieux que l'homme qui a tant fait mal aux Irlandais, Will Skelton !

Pour la troisième ligne, de la rotation également avec la titularisation de Paul Boudehent, qui avait commencé le match lors de la finale la saison dernière. Ainsi, Judicaël Cancoriet glisse sur le banc. Ensuite, Levani Botia et Grégory Alldritt seront bien titulaires. Ce dernier sera aussi le capitaine de cette formation rochelaise.

On continue avec la charnière, qui tout naturellement, ne changera pas d'un poil. Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy mèneront le jeu des Maritimes, d'une main de maître à n'en pas douter. Pour la paire de centres, même chose, du classique avec le tandem Danty/Seuteni qui connaît bien cette équipe du Leinster.

Aux ailes, si Dillyn Leyds tient sa place, l'Anglais Jack Nowell est remplacé poste pour poste par Teddy Thomas, qui réintègre le XV de départ. Derrière, Brice Dulin garde le numéro 15 bien au chaud.

Sur le banc des finisseurs, Lespiaucq Kaddouri et Penverne seront chargés de remplacer la première ligne. Ensuite, Ultan Dillane et Judicaël Cancoriet seront aussi présents, comme Yoan Tanga. Teddy Iribaren et Jules Favre devraient être aussi convoqués.