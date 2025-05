Champions Cup. Northampton privé de 10 joueurs pour la finale, mais une composition dense pour battre Bordeaux

Northampton a dévoilé son XV pour défier Bordeaux ce samedi en finale de la Champions Cup. Un mélange de jeunesse, de talent… et quelques absents de taille.

Fin Smith à la baguette, Pollock en patron de l’ombre

Ce samedi à Cardiff, Northampton alignera une équipe solide et sans surprise pour la finale de Champions Cup face à l’UBB. À l’ouverture, on retrouvera bien le jeune Fin Smith, étincelant face au Leinster, avec Alex Mitchell à la mêlée pour animer le jeu. CHAMPIONS CUP. Ligne arrière internationale et banc destructeur : la compo de l'UBB pour la finale

Le pack, quant à lui, comptera sur Henry Pollock au poste de 8, avec Coles et Kemeny à ses côtés pour former une troisième ligne mobile. En deuxième ligne, Mayanavanua et Lockett assureront la conquête, devant une première ligne composée d’Iyogun, Langdon et Davison.

Champions Cup. Penaud intrigue, Bielle-Biarrey affole, mais attention... ce que la presse anglaise prédit entre Bordeaux et les Saints

George Furbank tiendra bien sa place à l’arrière malgré des doutes en début de semaine. Sur les ailes, Tommy Freeman, homme du Crunch, et James Ramm seront chargés de contenir les flèches girondines.

Des absents de taille, mais un banc fourni

Les Saints doivent composer sans plusieurs éléments comme Augustus, Hendy ou encore Robbie Smith. Mais le banc offre des solutions intéressantes avec notamment Angus Scott-Young pour densifier le jeu au sol, et Ollie Sleightholme pour dynamiter en fin de match.

Curtis Langdon, qui était incertain, est bien titulaire au talonnage.

Un XV cohérent pour une mission colossale

Phil Dowson a privilégié la continuité, en s’appuyant sur les hommes qui ont brillé en demie. Selon The Guardian, les Saints misent sur leur jeu rapide pour déstabiliser Bordeaux. Champions Cup. ''Ils vont faire copier-coller'' : Kayser alerte sur le plan des Saints pour neutraliser Bielle-Biarrey

Les Anglais pourraient s’appuyer sur un plan “à l’anglaise” pour isoler Bielle-Biarrey et Penaud. Pas de surprises, mais des certitudes. Et une mission : stopper l’armada girondine.