CHAMPIONS CUP. Mais où se jouera donc la finale ?

Le lieu des finales, encore inconnu, sera décidé après les deux demi-finales qui auront lieu les 1er et 2 mai prochains.

Prévues initialement le week-end du 21 et 22 mai au stade Vélodrome de Marseille, les deux finales devront être délocalisées en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Un deuxième report consécutif, après celui de la saison dernière, pour les mêmes raisons. L’EPCR décidera donc du lieu des finales, en fonction des équipes qualifiées pour la finale.

Presse étrangère : La Rochelle “assomme” Sale, Jalibert et Ntamack maîtrisentEn ce qui concerne la Champions Cup, nous savons d’ores et déjà qu’une équipe française sera qualifiée pour la finale, car Toulouse affrontera Bordeaux en demi-finale. En revanche, l’autre affiche, entre La Rochelle et le Leinster peut encore changer le lieu de la finale. En effet, selon les informations de L’Equipe, celle-ci se jouera en France (dans un stade neutre par rapport aux deux clubs) si les deux équipes qualifiées sont françaises. Mais pour cela, il faudrait que les Rochelais se qualifient, en gagnant contre le Leinster.

Si ce n’est pas le cas, la finale devrait tout de même se jouer dans un stade neutre. Mais où ? En France ? En Irlande ? En Suisse (nation d’accueil) ? En réalité, tout dépendra des règles sanitaires, qui pourraient encore évoluer d’ici le jour de la finale (22 mai).

Rendez-vous donc le 2 mai, après la dernière affiche des demis, pour l’annonce du lieu de cette finale.

