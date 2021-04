Champions Cup. Germain, kamasutra et la hanche de Pita : le meilleur de Twitter

la chose la plus étrange que vous verrez aujourd'hui 💁🏼‍♂️ #ASMST pic.twitter.com/7jxEvAX5Fl

ALLEZ ON Y EST! C’EST L’HEURE! BON MATCH À TOUS ET À TOUTES! #ASMST 🔴⚫️ pic.twitter.com/3g5ZdyNCvu

Deux choses à retenir après 25 minutes de jeu: 1. On est stressé comme jamais. 2. On préfère prendre un coup de tête de n'importe qui plutôt qu'un coup de fesse de Pita Ahki . #ASMST 🔴⚫

Pas d’accord avec cet en-avant. Comme c’est des jumeaux, on peut pas savoir qui la touche avant ou après. C’est la même personne et il y a pas d’en-avant dans les mains. #ASMST #ASMvST

Ouh là chaussettes de Penaud non reglementaires. Ca sent la disqualification par l’EPCR #ChaussetteGate #ASMST

Germain fébrile alors que le but était ouvert. Désolé si vous supportez Toulouse et l'OM et que ça a réveillé des traumatismes.