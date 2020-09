Champions Cup - L'Irlandais Rob Kearney prend sa retraite !

Après la défaite du Leinster contre les Saracens ce week-end, Rob Kearney, l’arrière irlandais de 33 ans raccroche les crampons.

C’est le plus grand palmarès du sport irlandais qui tire sa révérence. Avec son club de toujours, le Leinster, Rob Kearney aura tout remporté : six titres de Pro 12/14, quatre Champions Cup, et une Challenge Cup. Une réussite qu’il avait aussi su faire fructifier en équipe nationale. L’arrière international aux 95 capes, avait fait partie de l’équipe victorieuse du Grand Chelem en 2009, le premier pour les irlandais depuis… 1948 ! Kearney est également le seul joueur (avec Rory Best) a avoir glané deux Grand Chelem pour le XV du trèfle (2009 et 2018), et l’un des trois seuls irlandais à avoir remporté 4 fois le Six Nations avec Rory Best toujours, et Fergus Slattery dans les années 70-80.

Veritable héros en Irlande, il n’aura malheureusement pas eu la sortie qu’il désirait. La Covid19 l'aura privé d’un dernier adieu par les supporters, lui qui l’aurait pourtant tant mérité. Il n’aura pas le droit (pour l’instant) à une ovation ni de l’Aviva Stadium, ni du RDS Arena, et c’est bien triste...

L’arrière aux 2 tournées avec les Lions, avait pris part à son dernier match le 29 août dernier, soit avant le début des phases finales de Pro 14 et de Champions Cup. Il a en effet soulevé son dernier trophée, remporté contre l’Ulster la semaine dernière, en survêtement. Pour défier les Saracens en quart de finale de Champions Cup, ce week-end, il n’avait pas non plus été retenu dans le groupe de 23 joueurs.

Au lendemain de cette élimination qui marque la fin de saison pour les Leinstermen, Kearney met donc un terme à sa carrière.