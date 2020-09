Champions Cup - Les Saracens n’ont pas dit leur dernier mot

Venus à bout des irlandais du Leinster, les Saracens se déplaceront ce week-end en France pour défier le Racing 92. Le dernier déplacement européen avant au moins deux ans pour les anglais.

Les champions d’Europe en titre le savent, cette campagne européenne est la dernière avant un bon moment. Voilà peut-être où ils sont allés puiser leur force ces dernières semaines. Condamnés à la deuxième division depuis janvier, les Saracens ont vu leur espoir de titre s’envoler après décision administrative. Ils n’ont donc plus qu’un seul objectif en tête : réaliser le doublé en Champions Cup. Et, ils s’en donnent les moyens.

Samedi dernier contre le Leinster, les Sarries alignaient dans leur XV de départ, 8 joueurs qui étaient déjà dans le XV type lors de la finale remportée en mai 2019 : Mako Vunipola, Jamie George, Maro Itoje, Jackson Wray, Billy Vunipola, Alex Goode, Sean Maitland et Brad Barritt. Et ce, même avec une relégation dans les pattes. Vincent Koch et Richard Wigglesworth sont eux passés de remplaçants à titulaires, tandis que Richard Barrington était lui toujours sur le banc. Sans compter la pièce maitresse Owen Farrell, présent, mais en tribune car suspendu.

Peu de changements dans l’effectif, de la continuité malgré le séisme, c’est peut-être le secret pour aller contrarier les plans de Laurent Travers et ses hommes sur la pelouse de la U Arena. Les Anglais auront à coeur de soigner leur sortie et les Racingmen pourraient bien en faire les frais.

Quel bilan depuis la reprise ?

Depuis la reprise, les Sarries ont économisé leurs cadres sûrement comme ils le feront la saison prochaine. Les Saracens ont disputé 7 rencontres depuis le retour de la Premiership (4 victoires et 3 défaites). À 3 reprises, seulement 1, 2 ou 3 joueurs du XV type aligné en quart de finale étaient présents (banc compris). Contre Gloucester, seuls Elliot Daly, Mako Vunipola et Tim Swinson étaient la. Contre les Sale Sharks, c’était juste Mako et Duncan Taylor. Et enfin, contre Exeter, seul Mako était titularisé.

Les internationaux et patrons de l’équipe devraient être ménagés tout au long de la saison qui arrive (et qui débutera en novembre), pour permettre l’incorporation des jeunes pousses anglaises. Mais également pour assurer une certaine fraicheur en vue de la tournée des Lions, à ceux qui seront éligibles. Les Sarries compteront donc sur leur (très bon) centre de formation.

Rappelons que lors de leur dernière rencontre de Premiership, les Saracens avait disposé 40 à 17 de l’équipe d’Exeter, l’autre demi-finaliste de cette Champions Cup !

