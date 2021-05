Champions Cup. Supporters rochelais où pourrez-vous regarder la finale ?

Les supporters de La Rochelle ne pourront regarder la finale de leurs protégés dans les bars de la ville. En revanche, cela sera possible dans l'ensemble de la Charente-Maritime !

Alors qu'à Toulouse, la préfecture de Haute-Garonne a interdit aux bars et restaurants de diffuser la finale de Champions Cup de samedi, une incertitude planait du côté de son adversaire, La Rochelle. Et bien le couperet est tombé et s'avère identique à celui de la Ville Rose. En effet, Nicolas Basselier le Préfet de Charente-Maritime, a annoncé que les bars et restaurants de la ville n'auraient pas le droit de retransmettre la finale. Un coup de froid jeté sur les supporters maritimes qui devront donc regarder leurs protégés depuis leur canapé. Ou alors dans une autre ville de Charente-Maritime ! Pourquoi ? Tout simplement car ces restrictions s'appliquent seulement à la ville de La Rochelle et non pas à l'ensemble du département.

Par ailleurs, Nicolas Basselier a précisé dans des propos relayés par France 3 régions, que ''l'on n'empêchera pas les gens de venir sur le vieux port mais il nous faut faire en sorte de canaliser au mieux l'affluence et de prévenir tout risque''. On se souvient qu'à l'issue de la demi-finale remportée face au Leinster, de nombreux supporters étaient présents à l'entrée du stade, avant de se rendre entre les deux Tours pour célébrer la victoire. Des scènes de liesse à vous donner des frissons comme l'arrivée des joueurs dans leur antre de Deflandre.

