Champions Cup. À Toulouse, la préfecture anticipe la fermeture des bars pour la finale

Si Toulouse va connaître une finale de Champions Cup, les supporters ne pourront pas en profiter sur l'espace public.

Ce samedi aura lieu la finale de Champions Cup 100 % française entre La Rochelle et le Stade Toulousain. Cette événement coïncide avec un déconfinement national qui autorise les bars et restaurants à ouvrir, associé à un couvre-feu à 21h. Les planètes étaient alignées pour le retour du rugby et des supporters, mais pas encore dans les stades.

Mais les supporters toulousains ne pourront pas pleinement profiter de l'ambiance d'une terrasse pour la finale. En effet, la préfecture de la Haute-Garonne a imposé des mesures restrictives pour les restaurateurs. Si la France entière pourra profiter d'une retransmission dans un bar, au centre-ville de Toulouse, il faudra rentrer chez soi avant la fin du match. Le coup d'envoi est prévu à 17h45 et on connaîtra le nouveau champion d'Europe 2021 sur les coups de 19h30. La préfecture a décidé d'instaurer un couvre-feu à 19h, obligeant les supporters à rentrer chez eux avant la fin, ou ne pas regarder le match en terrasse. Le contexte sanitaire préoccupant force ces mesures afin d'éviter les rassemblements en centre-ville en cas de sacre du Stade Toulousain.

S'ajoute également d'autres restrictions : interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique, interdiction de la retransmission des matchs dans les bars, restaurants et dans l'espace public, interdiction d'accès aux espaces centraux des places du Capitole et Saint-Pierre. Ces mesures peuvent paraître dures, mais elles restent essentielles afin d'éviter une circulation massive du virus.

À ce jour, nous n'avons pas réussi à contacter la préfecture des Charentes-Maritimes concernant La Rochelle. Aucune information restrictive n'a été communiqué pour le centre-ville rochelais, mais il se pourrait que le préfet décide d'appliquer les mêmes conditions ce samedi 22 mai.