VIDEO. Vibrez avec cet accueil frissonnant des supporters rochelais avant la demie européenne

Fantastique. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier l'accueil qu'ont réservé les Bagnards à leurs joueurs à l'arrivée au stade ce dimanche.

Ça y est, on est y est ! Le Stade Rochelais va enfin savoir ce qu'il a dans le ventre ce dimanche à 16h, puisqu'il reçoit l'ogre irlandais du Leinster. Et si les jaunes et noirs ne pourront évidemment pas compter sur leurs supporters en tribunes, ils ont néanmoins pu compter sur un accueil des plus vibrants de la part des Bagnards lors de l'arrivée à Marcel-Deflandre.

Les frissons ⁦⁩ pour l’accueil des joueurs de ⁦@staderochelais⁩ avant la 1/2 finale de ⁦@ChampionsCup_FR⁩ face au Leinster. RDV 15h50 avec ⁦@ErikBonneval⁩ et ⁦@SoFrenchProd⁩ devant sa télé et ⁦@beinsports_FR⁩ 1 pic.twitter.com/3suNsw732x — frederic viard (@fredericviard) May 2, 2021

Une réunion des supporters d'autant plus frissonnante par les temps qui courent. À La Rochelle, c'est toute la ville qui est derrière son équipe aujourd'hui, qualifiée pour la première demi-finale de son histoire.