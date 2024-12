Champions Cup. Le Stade Toulousain facile, La Rochelle manque son entrée, les pronos de la 1e journée

Les huit clubs français font leur entrée en Champions Cup ce week-end. Tour d'horizon des confrontations les plus alléchantes à ne pas manquer.

Ce week-end marque les grands débuts de la Champions Cup. Les 24 clubs sur la ligne de départ rêvent de soulever le trophée en mai prochain à Cardiff, mais avant cela, il faudra réussir à sortir de la phase de poules, premier juge de paix. Les clubs français ne doivent pas se manquer ce week-end pour débuter parfaitement leur aventure européenne.

Bath-La Rochelle

Un des plus gros chocs de la journée en ouverture de la compétition. Le Stade Rochelais, vainqueur de deux des trois dernières éditions, se déplace chez le leader de la Premiership.

Bath décimé et privé de son bout de bois de 120kg : une aubaine pour La Rochelle pour sortir la tête de l’eau ?

Malmenés par Vannes le week-end dernier à Deflandre, les Maritimes voudront se racheter en Angleterre pour commencer au mieux cette épopée. L’ancien Racingman Finn Russell, maestro de cette équipe de Bath, les attend de pied ferme. Le Stade Rochelais n’est pas au mieux et se déplace chez un cador, nous voyons malheureusement une courte défaite avec un bonus pour entamer la compétition.

Si les Toulonnais sont dans une bonne dynamique en Top 14 avec trois victoires consécutives, reste à confirmer sur la scène européenne. D’autant plus que le déplacement en Afrique du Sud s’annonce périlleux.

RUGBY. ''1000 heures de vol et trois avions'', à Toulon on se prépare pour une Champions Cup relevée

Malgré les congés accordés à Charles Ollivon, le RCT alignera une équipe compétitive. Nous allons vite voir si Pierre Mignoni fait de cette compétition un objectif ou non cette saison. Les Varois sont capables de jouer sur les deux tableaux et La Rochelle a montré la voie la saison dernière en battant les Stormers chez eux en huitième de finale. Soyons un peu chauvins, victoire de Toulon, même si ce match s’annonce très difficile.

L’UBB reçoit peut-être le plus gros morceau de sa poule dès le premier match pour se mettre en jambe. La bonne nouvelle, c’est que ce match se jouera à Chaban Delmas et que les Girondins profiteront du retour de Damian Penaud, qui soignait une infection pulmonaire.

Rugby. Cascade de blessures après Montpelier : l'UBB sur un pied avant Leicester

Cependant, l’infirmerie s’est bien remplie après le match face au MHR. Buros, Gazzotti, Bochaton et Cazeaux sont sur le carreau. Si Bordeaux a l’ambition de jouer sur les deux tableaux cette saison, il faudra le montrer dès dimanche. Victoire étriquée des locaux, mais très importante pour la suite.

Certainement le match le plus facile à pronostiquer. Sans surprise, le Stade Toulousain est le grand favori et voudra s’imposer avec le bonus offensif face à l’Ulster. Attention tout de même, les Stadistes s’étaient inclinés en 2022 sur un fait de jeu : un carton rouge pour Juan Cruz Mallia dès la 11ᵉ minute. On ne leur souhaite pas la même déconvenue. Victoire de Toulouse sans trembler pour entrer dans la compétition.

VIDÉO. En 2022, l’Ulster et un Baloucoune en feu climatisaient le Stadium de Toulouse en Champions Cup